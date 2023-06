La UDI descartó apoyar una acusación constitucional contra la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en medio de la crisis por virus respiratorios que vive el país y que le ha costado la vida a lactantes en las últimas semanas. Desde el gremialismo consideraron “injusto” que la ministra pague los costos, pero pidieron la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

La secretaria general del partido, María José Hoffmann, recordó la muerte de la bebé de dos meses Mía, quien falleció en el Hospital de San Antonio sin una cama UCI pediátrica, y desde el gobierno reconocieron que no se contactó a la Clínica Las Condes, donde sí había disponibilidad.

“Eso es gravísimo. En cualquier pega un error de este tipo te echan por ese tipo de negligencia. No nos parecería justo, porque todo hay que evaluarlo a su tiempo, acusar a la ministra cuando sabemos claramente que el responsable es el subsecretario. Por supuesto que si el gobierno no toma sus medidas, se van a evaluar todas las medidas en su minuto”, dijo Hoffmann.

“Es evidente que la ministra no tiene por qué asumir la responsabilidad de un mal subsecretario que hoy el Presidente se obsesiona en no querer cambiar. ¿Cuál es la obsesión de mantener a un subsecretario que ha dado muestras reales de negligencia permanente?”, añadió.

El Partido Republicano no descartó presentar una acusación constitucional contra la ministra Aguilera, luego que reconociera que no se contactó a la Clínica Las Condes, pero esta idea no ha tenido respaldo en el resto del espectro político.

“Le reiteramos al gobierno que no es posible seguir avanzando con la presencia de un subsecretario que se ha hecho, no solamente insostenible sino que ha demostrado una incapacidad para gestionar la crisis sanitaria que está viviendo el país. Ocho bancadas parlamentarias hemos solicitado una sesión especial donde está invitada la ministra, y lo que estamos buscando es que le pueda responder al país respecto a los pasos a seguir”, dijo el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

