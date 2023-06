Lluvia de críticas y también de memes en contra del subsecretario Fernando Araos y el abogado Lorca

No les da para meme. Un meme generalmente te hace reír, en cambio este Des-Gobierno me da sentimiento de desesperanza atroz. Todo les sale mal, y ahora ya no solo un tema económico con un país en caída libre, ahora hay vidas de por medio (Una de las opiniones en twitter)