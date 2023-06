Llegó Arturo Vidal, proveniente desde Brasil, donde ayer estuvo en la banca sin sumar minutos en el partido con Gremio. En ese sentido, es evidente que el chileno no lo está pasando bien en Brasil. El que debía ser un sueño, vestir la camiseta de un club que siempre quiso defender, como el Flamengo, en resumen no ha sido como imaginaba.

Y menos aún con la llegada de Sampaoli, que así como reflotó a Erick Pulgar, al King definitivamente lo relegó a la banca de suplentes y ya le dijo a los dirigentes que lo consideraba un jugador prescindible.

“Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre. Me encantaría volver a Colo Colo, pero primero quiero cumplir lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en los tres torneos que tenemos, después veremos qué pasa. Sería una falta de respeto hablar de Colo Colo porque tengo contrato con Flamengo”, dijo Arturo Vidal a su llegada al aeropuerto.

“Física y futbolísticamente me siento súper bien, estoy 100% y es una decisión técnica de Sampaoli que hay que aceptarla. No la comparto, pero así es. El viernes verán cómo estoy y si me toca jugar de titular lo dejaré todo por la selección, como lo he hecho siempre”, dijo antes de subir al auto que lo llevó a Juan Pinto Durán.

VICTOR FELIPE MENDEZ

El ex volante de Unión Española viene en viaje hacia Chile, luego de consagrarse campeón de la Copa de Rusia con el CSKA Moscú, luego de vencer en la tanda de penales al Krasnodar en la emocionante final celebrada en el Estadio de Loujniki.

Inicialmente, el talentoso volante chileno comenzó el partido en el banquillo, pero ingresó desde el arranque en el segundo tiempo del compromiso, cuando su equipo ya ganaba 1-0 gracias al gol de Fedor Chalov a los 32 minutos de la primera parte.

Sin embargo, el Krasnodar logró igualar el marcador en el complemento con un gol del delantero colombiano Jhon Córdoba a los 50 minutos, llevando el encuentro a la definición por penales. Y fue en esta instancia donde el equipo de Méndez se impuso por un ajustado 6-5.

/EMG