Finalmente, este martes se concretó la salida de Fernando Araos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, luego de que ayer se confirmara que no se contactó a la Clínica Las Condes en el caso de la menor de dos meses fallecida en San Antonio y que existió un incumplimiento en el protocolo de derivación hospitalaria, por lo que se instruyó un sumario al interior de la repartición ministerial para determinar las responsabilidades administrativas.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, Araos había sido fuertemente cuestionado por su gestión en el manejo de la red hospitalaria y había sido apuntado como el principal responsable por la falta de camas críticas pediátricas ante la alta demanda por el brote de virus sincicial. Desde la oposición empujaron por su renuncia, mientras que desde el Partido Republicano ayer concretaron la presentación de una acusación constitucional en contra de la ministra Ximena Aguilera para presionar por su salida.

El lunes, en un punto de prensa, el exsubsecretario Araos había señalado que continuaría en el cargo pese a la ofensiva de la oposición y a las contradicciones que surgieron entre su relato y el de la ministra respecto al caso de la lactante fallecida en San Antonio.

Sin embargo, con la presentación de la acusación constitucional de republicanos, sumado a un eventual apoyo de Chile Vamos y el resto de fuerzas de oposición, el panorama cambió y en las últimas horas se puso en duda la continuidad de Araos, quien finalmente renunciará la tarde de este martes.

Hasta ayer, la decisión del Mandatario era mantener al experto en Salud Pública en el cargo de Redes Asistenciales. Incluso, fuentes del Minsal señalaron que la propia ministra Aguilera había planteado al Mandatario la necesidad de mantener a Araos en sus funciones.

“En este momento lo que hay que hacer es concentrarse en responder a la crisis y eso estamos haciendo (…). Hemos hecho todas las aclaraciones del caso y nos estamos concentrando en eso. El subsecretario hizo un punto de prensa y respondió a todas las dudas sobre el caso”, dijo la ministra a la salida de la Comisión de Salud del Senado, a la que fue citada junto a Araos para informar sobre las medidas que han tomado.

Justamente en esa instancia, quien hasta hoy lideró Subsecretaría de Redes Asistenciales reconoció que no se cumplió con los protocolos de derivación hospitalaria en el caso de la lactante fallecida la semana pasada en San Antonio, confirmando que la Clínica Las Condes (CLC) no fue consultada para ver disponibilidad de camas en el caso de la menor fallecida por virus sincicial, que murió a la espera de ser trasladada a una cama crítica en Arica.

“En el análisis preliminar donde pedimos las gestiones que se realizaron en el caso en particular (lactante de San Antonio) no existió registro de una llamada a la Clínica Las Condes, es por eso que hemos tomado la medida de instruir una investigación sumaria porque no se llevó a cabo el protocolo como corresponde y evaluaremos lo que eso conlleve a las acciones administrativas correspondientes”, señaló en la Comisión de Salud del Senado tras el inquirido por los senadores.

“En el Minsal, que es una institución jerárquica, hay protocolos que están para cumplirse y en este caso se detectó que no se cumplió. Yo voy a esperar que la investigación avance para tomar las medidas que corresponden. Hoy quiero dar garantías del uso correcto de este protocolo y se están haciendo las derivaciones”, complementó el exsubsecretario.

