Nunca se queda callado y es sincero. Quienes conocen de cerca a Gustavo Costas cuando estuvo en Chile dirgiendso a Palestino saben que es un entrenador muy frontal al decir las cosas a sus dirgidos. El extécnico de Alianza Lima realizó una conferencia de prensa como seleccionador de Bolivia con miras a los amistosos ante Ecuador el 17 de junio en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey, y el 20 de junio recibirá a Chile en la ciudad boliviana de Santa Cruz, donde arremetió con el fútbol del país altiplánico.

“Todos dicen… Vamos al Mundial, vamos al Mundial, pero ¿Qué hacemos para ir al Mundial? Las canchas son un desastre, ¿cuántos delanteros bolivianos hay acá en el fútbol? Dando a entender que todos los goleadores de la Liga local “son extranjeros”, comenzó diciendo Costas en conferencia.

“Ahora están apareciendo chicos (sobre los centrales bolivianos). No es Sub 23, no es pensando en el Pre-Olímpico, es para el día de mañana tenerlos en Primera”, insistió el argentino que estaba muy indignado por el presente del fútbol boliviano.

“Tenemos que mejorar un montón de cosas. Un montón de cosas. Para criticar, estamos todos. ¿No es cierto?, pero ¿Qué hacemos? Queremos ir al Mundial, y tenemos que hacer algo. No tenemos para entrenar, casi no tenemos lugar, hay que ser sinceros”, agregó,

“Como dije desde el primer día: no voy a poner excusa. Se los dije a los jugadores, también. ‘Ustedes mismos se lo dicen: ¿Están formados bien?’, porque todo el mundo te lo dice, todos los entrenadores que vienen acá dicen que el jugador boliviano tarda en formarse, que no se forman bien, que no tienen competencia. Pero sí tienen mil excusas, se van a la mierda las excusas, vamos a ir pensando en tratar de ir mejorando día a día”, expresó muy molesto Gustavo Costas.

Bolivia jugará con Chile el próximo martes en su último partido de preparación antes de comenzar su participación en septiembre por las Clasificatorias al Mundial 2026, primero en territorio brasileño ante Brasil y después recibirá a la campeona del mundo, Argentina en La Paz.

