Isolina Grandón, mujer de 100 años a la que se le prohibió el ingreso a un supermercado por no contar con el permiso respectivo, habló sobre lo situación ocurrida en Maipú y generó indignación en redes sociales.

«Yo les dije que ‘voy solamente a comprar una pechuga de pollo’», recordó la adulta mayor, sobre la infructuosa petición que le realizó a los guardias.

Por su parte, los trabajadores apelaron a las medidas sanitarias. «Si yo la dejo pasar y vienen a fiscalizar, al que multan es a mí. Yo tengo una familia detrás, entonces porque yo no tengo criterio, según ustedes, ¿tengo que arriesgar mi trabajo?», expuso uno de ellos, a quienes le reprocharon su decisión.

En diálogo con Aquí Somos Todos, Isolina añadió que «yo no he podido ir a sacar mi permiso porque yo no sé dónde ir, y porque no puedo salir de mi casa lejos. Yo me retiré porque qué más iba a decir, qué más iba a hacer. Me quedé ahí, al lado de la cajera».

Respecto al procedimiento de los guardias, la solitaria abuela indicó que «tendrían que ser un poquito más amables. Conscientes de que también en el mundo hay mucha gente que necesita, no tan solo porque tiene hambre, sino porque tiene razones de sobra».

Catalina Muñoz, joven que registró lo ocurrido al interior del supermercado y que ayudó a la adulta mayor, rememoró el momento:

«Iba saliendo de pagar cuando vi la situación. Ella pedía que quería pasar a comprar algo puntual, el guardia insistía que no. Ella empezó como deambular, le empezó a hablar a las cajeras, las cajeras le decían que no podían hacer nada. Entonces mi mamá empezó a hablar con el guardia y fue cuando empezó la pelea. Él insistía en que no podía hacerla pasar», contó.

Al tanto de este caso, Paula Labra, seremi de Salud, indicó en el programa de Canal 13 que «es riesgoso para un adulto mayor, sobre de 100 años, que esté en la calle, pero por otro lado es importante el criterio (…) Hubiese sido prudente que el guardia la hubiese ayudado a obtener su permiso».

Declaración de supermercado

Desde Walmart emitieron una declaración respecto al caso: «Desde el inicio de la pandemia, la salud de nuestros clientes y colaboradores ha sido prioridad para Walmart Chile. Hemos implementado más de 50 medidas para minimizar la posibilidad de contagios. Lamentamos la situación que afectó a una clienta en nuestro supermercado de Plaza Maipú y entendemos que puso pasar algunos convenientes».

De igual manera, explicaron que «hacer excepciones en la actual situación puede tener graves consecuencias para la salud de las personas. En Walmart Chile hemos actuado con apego a las disposiciones de la autoridad sanitaria porque entendemos que de esta manera podremos enfrentar entre todos la crisis que afecta al país».