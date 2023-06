Como “unos resultados desastrosos” calificaron los diputados de Renovación Nacional, Hugo Rey y Marcia Raphael, integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, la fuerte baja que se experimentó especialmente en Matemáticas -pasando de 260 a 250 puntos en 4° básico), y también en Lenguaje (4 puntos), en el Simce de 2022. Datos entregados este miércoles por la Agencia de Calidad de la Educación.

Hugo Rey agregó que la caída en Matemáticas “nos debe poner en alerta; y la baja en lenguaje, si bien es cierto es menor, sin duda constituyen una afrenta al aprendizaje de nuestros niños y niñas”. Entre las causas, recordó que según la Agencia de Calidad, obedecen a la mayor presencialidad en matemáticas, es decir, “en torno a la sala de clase”.

Según el parlamentario, también obedece a “las reformas iniciadas por Bachelet, que bajaron los estándares de aprendizaje del esfuerzo, el mérito”, lo que ha generado “una mala señal de política pública y, por lo tanto, nosotros queremos hacer un llamado desde el Congreso Nacional al gobierno a que coloque como el gran eje impulsor de la educación, el nivelar el aprendizaje de nuestros niños y niñas”.

Así mismo, pidió que el ministro de Educación “venga a la Comisión de Educación a explicar cómo vamos a abordar esta temática”, especialmente porque hoy en día “más del 50% (de los niños de 4° básico) están en una situación de aprendizaje insuficiente, sin dominar y manejar todo lo que corresponde a esa edad.

Para la subjefa de la bancada RN, Marcia Raphael, los resultados de este primer Simce post pandemia “es preocupante. Y preocupante también cuando sabemos que la calidad de la educación hoy está en crisis. Una crisis que se refleja que un 52% de los niños en segundo básico no lee. Difícilmente (ese menor) va a poder tener buenos resultados en matemáticas o en lenguaje”.

En esa línea hizo un llamado, “una alerta al gobierno y al ministro (Marco Antonio) Ávila, que estas cosas son las prioridades de educación. Hacemos un llamado, sin duda, a preocuparse de este tema”. Recordó que el gobierno intentó en 2022 eliminar el Simce, prueba “que es un buen medidor”, reiterando tras cartón que se deben “tomar medidas para poder aumentar la calidad, y claramente son los temas de prioridad de la educación en Chile”.

“Lamentablemente, la pandemia y también la pérdida de clases permanentes nos ha pasado la cuenta en los resultados de la calidad de la educación”, dijo el diputado y jefe de bancada, Frank Sauerbaum, agregando que este tema “es uno de los argumentos de la acusación constitucional en contra del ministro de Educación que presentaremos el día lunes”.

Enfatizó que el secretario de Estado “ha estado encargado de cualquier tema, menos de lo que importa, que es que nuestros niños vuelvan a clases luego de la pandemia. Por eso tenemos a cincuenta mil niños que no han vuelto a la educación regular luego de la epidemia”. Concluyendo que existe una “baja contundente en la calidad de los resultados porque se ha entregado una educación precaria y de mala calidad lo que va a aumentar la brecha, no solamente entre niños y niñas, sino que entre quienes van a un colegio particular y un colegio estatal. Esas diferencias se tienen que atenuar justamente prestando mayor atención a lo que realmente importa que es la educación de calidad de nuestros estudiantes”.

