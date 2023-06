La filtración del registro de una grabación en una reunión privada que sostuvo el Presidente de la República con parlamentarios de las regiones del Biobío y La Araucanía se tomó la agenda política de este jueves. La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que el mandatario está “impactado” con la filtración, y el gobierno estudia acciones legales.

La polémica se remite a la reunión que sostuvo el martes el Ejecutivo con diputados y senadores representantes de la macrozona sur para hablar sobre los hechos de violencia que continúan ocurriendo en el lugar.

Por parte del gobierno asistieron a Cerro Castillo los ministros de Segpres, Álvaro Elizalde y de Interior, Carolina Tohá, los subsecretarios Manuel Monsalve y Macarena Lobos, los delegados presidenciales de la zona José Montalva (La Araucanía) y Daniela Dresdner (Biobío), y el encargado de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos.

¿De qué se habló en la reunión?

El encuentro se convocó luego que se conocieran ataques con explosivos en las regiones del Biobío y el Ñuble, pero algunas semanas después que volvieran a subir los hechos de violencia en la zona, luego de meses que venían a la baja.

Según publicó Ex-Ante, el Presidente Boric planteó que “por voluntad no nos vamos a quedar y tampoco por trancas ideológicas”. El Presidente recalcó que no ha tenido complejos en utilizar la palabra “terrorismo” en público, pero precisó que la actual ley necesita modificaciones.

“Si tiramos toda la carne a la parrilla, la experiencia nos ha demostrado que no funciona”, habría dicho según el medio.

El mandatario se habría comprometido a ingresar modificaciones a la actual Ley Antiterrorista para el segundo semestre de este año, y aseguró que harían un esfuerzo para que esto se hiciera en julio.

En ese sentido, llamó a los parlamentarios a hacer una revisión de los casos de leyes antiterroristas que se han impulsado en otras partes del mundo, y habría ejemplificado con casos como los del IRA en Irlanda, la ETA en España y el Sendero Luminoso en Perú.

Los asistentes a la reunión

Al encuentro estaban citados los 24 diputados y diputadas de la macrozona sur, además de los siete senadores y la senadora.

El diputado UDI Henry Leal, uno de los asistentes a la reunión, consideró una “actitud deplorable” de quien lo haya hecho y concordó con los dichos de la ministra Tohá que lo consideró “una falta grave”.

“La falta se agrava más porque el propio Presidente de la República nos pidió que no grabáramos y que dejáramos nuestros teléfonos tranquilos y que no fuéramos transgresores. Era una situación que necesitaba un diálogo íntimo”, aseguró.

“El que nada hace, nada teme, pero debo decir que todos los que estábamos ahí somos sospechosos. Yo no tengo sospecha en particular porque no me di cuenta hasta que se expuso públicamente”, añadió.

“Frente al presidente estaba Naveillan (Partido Republicano)”, complementó Leal, quien además dijo que él estaba junto a los diputados Flor Weisse (UDI) y Miguel Mellado (RN) al final de la mesa.

