El diputado Miguel Mellado, de Renovación Nacional (RN), reconoció esta noche ser quien grabó el “audio de 10 minutos de duración” durante la reunión sostenida el pasado martes en Cerro Castillo entre el Presidente Gabriel Boric y 18 parlamentarios de las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Esto, luego de que el gobierno presentara una denuncia ante la Fiscalía de Valparaíso para investigar responsabilidades en la filtración del contenido.

Mediante un comunicado, el diputado Mellado aseguró que estuvo ausente en la primera parte de la reunión, donde se comentó la prohibición de grabar.

“Desconociendo lo anterior, es que grabé los 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”, afirmó Mellado.

“En ese momento que se me solicitó el audio, consideré, que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión, ni tampoco frases que denostaran a alguno de los presentes”, destacó el parlamentario.

Luego, el parlamentario RN insiste en haber desconocido la solicitud de no grabar el contenido de la reunión: “Nuevamente indico que no me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto, mas, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los ministros y a los parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente”, destaca.

Las declaraciones de Mellado antes de reconocer la filtración

La condena por la filtración había sido transversal en el mundo político. Gran parte de los participantes de la reunión criticaron lo acontecido. Uno de ellos, había sido el propio diputado Mellado.

A través de un video, el parlamentario por La Araucanía había señalado que el hecho era “lamentable”, y que “se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener”.

“Aquí lo importante es no perder el foco central que son los atentados terroristas y el terrorismo que el Presidente dijo que había y que envíe luego el proyecto de nueva ley antiterrorista y le dé discusión inmediata, porque los atentados siguen”, agregó en ese registro el parlamentario.

Ya al término de la grabación, el diputado recalcaba que “aquí hay un tema de foco principal. Una cosa es la lamentable filtración y otra cosa que no se pierda el foco central, que es luchar, terminar, con los terroristas en La Araucanía”.

/psg