Desde la comuna de Freire, región de La Araucanía, el Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó las explicaciones que dio el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, sobre la grabación y filtración que hizo de las declaraciones del Mandatario en Cerro Castillo.

Abordando la palabras que el legislador vertió en el Congreso Nacional, el jefe de Estado afirmó que las versiones de Mellado «lamentablemente se contradicen cuando había dicho que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que alguien filtró y ahora cuando dice que básicamente no se arrepiente de haber filtrado. Hay claramente una contradicción ahí que la gente podrá evaluar en su mérito».

«A mi me parece muy grave, las características de delito o no le corresponderá atribuirlas a la justicia», añadió, acotando que «yo no me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal en esto, será la justicia la que determine los pasos a seguir». Con todo, el Mandatario afirmó que «actitudes tremendamente irresponsables como las que ha tenido el diputado Mellado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando con el resto de parlamentarios y autoridades y con el resto de la gran mayoría de la gente que no me cabe ninguna duda, quiere que saquemos esto adelante independiente de las diferencias políticas». «Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje, acá tenemos una unidad, los chilenos y chilenas, en contra de la violencia», cerró.

/psg