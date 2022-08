Ya van más de 50 semanas de alzas consecutivas en el valor del combustible, una situación complicada en un país donde el 70% de los hogares asegura tener automóviles. Y es que el auto ya no es solo un medio de transporte rápido, cómodo y seguro, si no que se ha convertido en una herramienta esencial para emprendedores y empresas que acarrean sus bienes y servicios.

Este miércoles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó un aumento de $10,9 por litro en la gasolina de 93, 97 y en el Diésel para esta semana, alcanzando en algunas estaciones de servicio de la Región Metropolitana, un valor superior a los $1.300 por litro.

Para llegar a ese cálculo, se consideran las reglas del precio paridad de importación, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP).

Ya son varios meses en los que, semana tras semana, se reportan nuevas alzas en los valores de las gasolinas en todo el territorio nacional. Sin embargo, a juicio de expertos, la caída del precio internacional del petróleo -que ya hace un tiempo se instaló en los US$90 el barril, lejos de los récord alcanzados producto del conflicto ruso-ucraniano-, sumado a una cierta estabilización del tipo de cambio a nivel local, podrían restar presión a las potentes escaladas de precios de las bencinas, lo que no quiere decir que aquello ocurra pronto.

Las voces entendidas consultadas por Emol que esperan ver incrementos por varias semanas más, y recién en octubre podría notarse un freno.

Ahora bien, a ojos de la economista jefe de Dominus Capital, Michelle Labbé, otro factor relevante a considerar es el costo de la refinación de petróleo en Estados Unidos. “El precio de paridad no se calcula con el precio del petróleo, se calcula con el precio de la gasolina en Estados Unidos, y el precio de la gasolina depende del precio del petróleo y también del precio de refinación. Y en este último tiempo, especialmente a principios de este año, el precio del petróleo subió, pero lo que no paró de subir fue el precio de la gasolina porque había escasez de refinación, que no tiene que ver con el precio del petróleo. Son variables que se mueven de forma distinta”, dijo.

Así, según Labbé, es “imposible” saber con precisión cuándo el precio de las bencinas en Chile comenzarían a ceder, pero sí recalcó que “en una buena cantidad de semanas más, vamos a seguir teniendo alzas de precios”.

Por su parte, Juan Ortiz, economista y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), prevé que el aumento de precios “debería continuar por ocho semanas más, por lo que a principios del mes de octubre podría finalizar el alza”.

“Nosotros teníamos pronosticado un aumento permanente para la gasolina de 93 de unas 12 semanas y para la gasolina 97 y Diésel un incremento de al menos 20 semanas más, sin embargo, cuando nos enfrentamos a la alta volatilidad que tiene el precio del petróleo Brent y el tipo de cambio nominal, es esperable que el incremento permanente que estamos viendo se reduzca en el número de semanas”, explicó Ortiz.

El precio internacional del petróleo comenzó a dispararse desde 2021, acercándose a un máximo histórico de US$147 el barril en marzo, después de que la invasión rusa a Ucrania exacerbara la preocupación por el suministro de crudo. Con todo, los precios han caído desde entonces, considerando que Moscú decidió aumentar gradualmente la producción de oro negro, tras las restricciones y las sanciones que le fueron impuestas.

Cabe consignar que los temores de recesión mundial también han afectado los precios del petróleo en lo más reciente. La inflación de los precios al consumidor británicos saltó al 10,1% en julio, su nivel más alto desde febrero de 1982, intensificando la presión sobre los hogares y empujando los precios del petróleo a la baja.

De esta manera, el crudo Brent llegó a caer hasta los US$91,51 el barril este miércoles, su mínimo desde febrero, pero cerró con un alza de 1,4%, a US$93,65 por barril.

Finalmente, Christian Echeverría, economista y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), sostuvo que la caída del precio del petróleo a nivel internacional “probablemente” se va a empezar a manifestar “entre uno a dos meses más” en las estaciones de servicio en nuestro país.

El académico explica que, “el mecanismo de fijación de los precios usa promedios largos hacia atrás del precio del petróleo y también promedios hacia adelante de los precios futuros, pero el grueso de la influencia son precios pasados”.

Entonces, en la medida de que los precios del petróleo a nivel mundial sigan disminuyendo, “sin duda se va a notar la baja en los precios del combustible acá”, afirmó Echeverría.

/psg