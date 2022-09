En un restaurante cercano a las instalaciones de TVN en Bellavista 0990 se llevó a cabo una de las negociaciones entre Karen Doggenweiler y un alto ejecutivo del canal público que se desarrollaron durante la semana pasada, cuando la estación hizo esfuerzos por retener a su rostro femenino que finalmente emprendió nuevos rumbos.

De acuerdo a la información obtenida por este sitio, en la mencionada conversación el ejecutivo de TVN ofreció a Doggenweiler subir a la Quinta Vergara como conductora de Viña 2024, último año del canal público y Canal 13 como realizadores del evento, según la última licitación realizada.

Entre las cartas de la señal para retenerla también figuraron importantes espacios en pantalla.

Fue un momento difícil para la animadora que, durante una entrevista en mayo de 2021, expresó:

«He pensado en irme, me han pedido que me vaya… Y no. Me gusta TVN. ¡No puedo! Ya los quiero. Está Rorro en el casino, la Magaly, echaría de menos a todos. La Nena, todos los que están ahí en el canal… Un canal público es súper importante, es súper relevante y muy necesario también».

Las negociaciones duraron hasta la noche del jueves, cuando la profesional decidió partir del canal donde estuvo 31 años y realizó su carrera. En su última palabra pesaron las dos propuestas, ambas de gran magnitud, que tiene por parte de otras cadenas televisivas.

En tanto, el ofrecimiento del Festival de Viña fue hecho público el viernes por el periodista Luis Sandoval en el programa Me Late. El profesional declaró en pantalla:

“TVN dijo ‘Karen no se va a ir, no se va a ir’. Y cuando se dan cuenta que Karen revirtió la situación, que ella se quería ir del canal, lo que me dicen estas fuentes es que incluso le habrían dicho ‘Karen, si quieres te damos el Festival de Viña y te quedas en el canal’. Con el compromiso de animar el Festival de Viña. O sea, ‘¿qué es lo que quieres?’”.

A esto, el animador del espacio, Daniel Fuenzalida, replicó:

«Me imagino la cara de ese ejecutivo cuando Karen le dice ‘aquí está mi carta de renuncia’. ‘¿Pero cómo, Karen?’. ‘Aquí está mi carta de renuncia’. ‘Pero te damos todo. ¿Qué quieres hacer en TVN? Incluso el Festival de Viña’. A lo mejor le ofrecieron el matinal Buenos Días a Todos”.

/Gap