Un video de la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, bailando en una fiesta privada ha causado controversia en el país nórdico, donde los críticos de la jefa de gobierno de 36 años la han acusado de “comportamiento inapropiado”, mientras que sus seguidores la han defendido por ejercer su derecho a descansar y festejar.

El registro, del cual se especula fue tomado de las redes sociales, la muestra a ella y otras celebridades finesas cantando y bailando. Algunos medios llegaron a especular con una intervención de hackers rusos a la hora de filtrar el video. En una conferencia de prensa, la primera ministra salió al paso de las críticas, señalando que seguiría siendo exactamente la misma.

Según el diario finés Iltalehti, entre los invitados que se ven en el video está la cantante Alma, la influencer Janita Autio, la presentadora televisiva Tinni Wikström, la YouTuber Ilona Ylikorpi, la voz de radio Karoliina Tuominen, la estilista Vesa Silver, además de la parlamentaria Ilmari Nurminen, socialdemócrata al igual que Marin. En el registro, que tiene una duración de 36 segundos, se muestra a Marin en varias escenas nocturnas aparentemente en una residencia privada, abrazando a sus amigos y cantando y bailando música pop finlandesa, las que habrían sido historias en Instagram de alguno de los presentes.

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool… maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8

