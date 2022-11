El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, primero mintió y después no: una investigación del Centro de Investigación Periodística CIPER mostró que su esposa, Sandra Ibáñez Chesta, jueza del Juzgado de Familia de Viña del Mar, hizo uso de la tarjeta que los parlamentarios tienen destinada para cargar con combustible los vehículos que tengan inscritos, para cumplir con las labores propias del cargo.

La mentira que Chahuán dijo fue: “Yo soy muy riguroso en términos de uso de los recursos públicos. Ella cargó el vehículo una sola vez. Ese día yo iba hablando por teléfono, iba como copiloto porque andaba sin chofer”. Pero el equipo investigador constató que en el Kia Statio Wagon que tiene inscrito y que ese 18 de abril pasado su esposa cargó con $74.000 de bencina de 95 octanos en una estación de servicio en el sector de Montemar, en Concón, región de Valparaíso, solo estaba ella.

Cerca de las 19:00, Chahuán partía con la comisión política de su partido, en la sede de este, en Antonio Varas, Providencia, región Metropolitana. Luego, participó de un programa de CNN. Fue entonces que el congresista cambió su versión de los hechos:

“Ese lunes yo estuve en Santiago. Pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción”.

La excepción a la que hace mención se cruza con otra situación: en agosto, entre el 24 y el 28, un Tiggo Chery fue cargado en bencineras de Teno (región del Maule), Los Ángeles (Biobío) y Villarrica (La Araucanía). El senador Chahuán aseguró que viajaba al sur para fiscalizar una cárcel en Angol, pero tuvo que devolverse porque “soy querellante en la causa contra Héctor Llaitul, a quien habían detenido ese mismo día”. Además, precisó que fueron escoltas de la PDI los que volvieron a viajar.

Pese a lo anterior, registros en redes sociales mostraron que el timonel de RN participó del cierre de campaña del Rechazo en Temuco. “Pasé a una actividad del Rechazo, pero viajé a reunirme con comunidades mapuche. Porque soy querellante de causas. Yo no use recursos públicos en actividades de campaña, porque básicamente el traslado… mira, yo llegué en avión a Temuco, con pasajes pagados por mí, y estuve en una actividad de cierre de campaña en esa ciudad. Después me reuní con comunidades mapuche. Por instrucción de la PDI no podía ir solo”, explicó.

En agosto gastó $3.326.346 en ítem traslación (combustible), en junio, $3.682.527 y en julio, $2.815.876. Los ruts registrados para lograr la carga de combustibles no están en las nóminas de asesores: él dice que son detectives de la PDI y que entre abril y noviembre, ellos mismos ejercieron labores de chofer.

Lagos Weber

Otro de los que figura en una posible infracción a la norma es el senador Ricardo Lagos Weber: un sujeto de nombre Juan Carlos Sepúlveda cargó 40 litros de bencina en una estación Shell de la Ruta 68, cerca de Laguna Carén, por un total de #34.008. Ni el senador, ni su equipo, saben quién es Sepúlveda:

“Desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible del día 28 de junio de 2019. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestro equipo. Pediremos a la Secretaria General del Senado que pueda hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema”, explicaron al medio.

No obstante lo anterior, hay también registros de carga, además de Valparaíso, en las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

Los parlamentarios cuentan con unas tarjetas para cargar combustibles a sus vehículos, las que están asociadas a una clave personal, un RUT y una patente, por lo que se supone es un sistema difícil de vulnerar, este sistema fue implementa en 2018.

/psg