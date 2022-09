Hay innumerables encuestas que revelan que más del 20 por ciento de los adultos “definitivamente” creen en fantasmas; otro veinticinco por ciento cree que “probablemente existan”. Y, aunque aún no hay datos que lo demuestren, hemos informado como durante la cuarentena ha provocado que muchas personas se pregunten de dónde provienen esos misterioso crujidos y gemidos nocturnos.

Expertos en la materia dicen que ver fantasmas es parte de la experiencia humana y un hecho demasiado común para que todos los que creen que ven un fantasma estén locos. Pero los escépticos consideran hay muchas razones para explicar por qué creemos sinceramente que estamos viendo un fantasma. Sin embargo, es difícil convencer a las personas de lo contrario, incluso cuando se enfrentan a evidencias irrefutables. Al final, los psicólogos pueden ofrecer explicaciones, pero nadie puede probar definitivamente que los fantasmas no existen. Sin embargo, una madre está convencida de su existencia después de fotografiar a uno.

Fantasma en un parque infantil

Un niño aterrorizado pasó la noche en la habitación de su madre después de que una “niña fantasma” apareciera en una fotografía mientras se encontraba jugando en un parque infantil. Ayesha Wilson-Bent, de 36 años, estaba en su casa cuando su hijo Gabriel Ashmore, de 14 años, le envió una foto de su hermano Kristian Ashmore, de 12 años, sonriendo desde el interior de una torre de neumáticos.

Mientras Kristian revisaba las fotos esa noche, vio lo que en un principio pensó que era una telaraña cerca de su cabeza. Pero después de que el niño de 12 años iluminara la instantánea e hiciera zoom a la misteriosa forma, se quedó sin palabras al ver lo que en realidad parecía ser el rostro de una niña detrás de su hombro.

Lo primero que hizo Ayesha fue preguntar a sus hijo si habían editado la inquietante foto. Los chicos sorprendidos insistieron en que no, y la madre les creyó ya que apenas saben utilizar un ordenador. Kristian estaba tan aterrorizado que se negó a irse a la cama solo y se quedó en la habitación de su madre esa noche. Una vez que pasó el impacto inicial, Ayesha, de Nuneaton, Inglaterra, dijo que la familia se quedó en shock con la aparente imagen sobrenatural, y se mostraron preocupados en que el joven Kristian no la hubiera “traído a casa”.

La madre decidió compartir la foto a través de las redes sociales donde provocó un debate sobre la verdadera naturaleza de la entidad. Algunos creyeron que se trataba de un fantasma real mientras que otros afirmaron que la imagen había sido editada digitalmente.

“Creo en fantasmas, pero antes era un poco escéptica”, dijo Ayesha al Daily Mail Online. “Yo estaba como ‘debe haber una razón para esto’, así que les pregunté si habían agregado la cara con Photoshop. Ambos insistieron en que no lo habían hecho. Traté de ver si podía editar una cara yo misma, pero no pude hacerlo. Estaban tan conmocionados y asustados, que sabía que no habían editado la foto. Mis muchachos no son editores avanzados de Photoshop. Miré los momentos en que tomaron la foto y cuando me la enviaron, fueron literalmente segundos. No hubo tiempo para que lo editaran”.

La foto se hizo mientras los hermanos pasaban el rato junto a unos neumáticos en un parque infantil esa tarde, aunque ninguno de los niños vio nada inusual en la foto hasta esa noche.

“Kristian estaba mirando la imagen y haciendo zoom en su rostro”, continuó explicando la madre. “Pensó que había una telaraña a su lado, así que la miró de cerca. Luego corrió hacia mí y me dijo “mamá, mira esto”. Entonces ‘dije ‘No puedo ver nada’. Pensé que me estaban engañando. Eran como “no mamá, mira”. Ambos parecían realmente conmocionados. Estaba viendo un programa de televisión en ese momento, así que me estaba molestando un poco, pero volví a mirar y fue cuando pensé ‘Dios mío, hay algo allí’. Kristian estaba aterrorizado. Acabó durmiendo en mi habitación esa noche, estaba tan asustado”.

Más de una semana después, la familia continúa estando conmocionada por la aterradora presencia.

“Estamos en el punto ahora en el que encontramos la imagen más emocionante que aterradora”, manifestó Ayesha. “Creo que es una captura rara. Se convirtió en un poco de emoción cuando pensamos ‘guau, no puedo creer que hayamos captado eso’. No he sido capaz de encontrar una explicación para la cara. Lo puse en algunos grupos de Facebook y se lo envié a familiares y amigos, ellos también se asustaron. Los comentarios sobre los grupos fueron muy 50-50, mucha gente piensa que es real, pero muchas otras personas decían “no, es retocado con Photoshop, es falso”. Es muy confuso, pero diría que la mayoría de las personas que comentaron creyeron que era real. Algunos de los comentarios decían que la niña parecía enfada y no parecía feliz. De hecho, bromeé con Kristian: “Espero que no hayas traído algo a casa”. Me ha hecho creer mucho más en los fantasmas.”

Las respuestas en Facebook fueron mixtas, y las personas quedaron divididas sobre la autenticidad de la foto. Lo más probable es que pienses que sin duda alguna se trata de una edición con Photoshop, y tal vez estés en lo cierto. Pero ahora bien: ¿Cómo tiene que ser un fantasma real?

