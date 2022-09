La NASA informó este miércoles que la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam), que se encuentra a bordo del telescopio espacial James Webb, logró captar por primera vez en más de 30 años una imagen nítida del sistema de anillos de Neptuno, así como de siete de sus 14 lunas más conocidas.

De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, algunos de los anillos no habían sido detectados por la sonda espacial Voyager 2 cuando sobrevoló este planeta en 1989. Asimismo, la NASA precisó que en la fotografía realizada por el James Webb, además de apreciarse varios anillos estrechos y brillantes, se pueden observar detalladamente las tenues bandas de polvo que rodean al gigante helado.

“Han pasado tres décadas desde la última vez que vimos estos anillos tenues y polvorientos, y esta es la primera vez que los vemos en el infrarrojo”, comentó la astrónoma planetaria Heidi Hammel. Neptuno, que fue descubierto en 1846, es el octavo planeta en distancia con respecto al Sol y el más lejano del sistema solar. Por otra parte, este cuerpo celeste es conocido, junto con Urano, como un ‘gigante de hielo’, ya que en su interior está constituido por elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, los cuales se hallan en los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno.

El color azul característico de Neptuno es causado por el metano presente en su atmósfera. Sin embargo, en la nueva imagen se muestra al planeta en una tonalidad diferente. Esto se debe a que la NIRCam del James Webb opera en el rango de la luz infrarroja, la cual es absorbida fuertemente por el gas metano de las nubes heladas de Neptuno.

Estas nubes son visualizadas en la fotografía como rayas y manchas brillantes, que reflejan la luz solar antes de ser absorbida por el metano. También es posible identificar una línea delgada y brillante que rodea al ecuador del planeta, lo que podría indicar la circulación global de su atmósfera, que impulsa vientos y tormentas a través de Neptuno.

Descubriendo más secretos del planeta

Del mismo modo, el telescopio más potente del mundo reveló por primera vez una banda brillante continua de nubes de alta latitud en el polo sur del planeta.

El James Webb también pudo detectar siete de las 14 lunas de Neptuno, incluida Tritón, su luna más grande e inusual, que orbita alrededor del planeta de manera retrógrada. Ante estas peculiares características, los científicos sugieren que, posiblemente, Tritón era un objeto del Cinturón de Kuiper (región de cuerpos helados en el borde del sistema solar) que fue atraído por la fuerza de gravedad de Neptuno.

Por último, la NASA reiteró que planea realizar el próximo año más estudios empleando el telescopio espacial más grande jamás construido, con el propósito de investigar tanto al planeta como a su satélite natural más grande.

