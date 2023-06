El ministro de Hacienda Mario Marcel tuvo que salir a aclara hoy las declaraciones que entregó este domingo en el programa Mesa Central de Canal 13, donde señaló que de no haber un pacto fiscal «va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo para el país de grandes magnitudes». Además, sobre la PGU -uno de los proyectos más importantes del Gobierno anterior- señaló no venía con financiamiento para el 2022.

Las declaraciones de Marcel complicaron aún más la relación con la oposición en un complejo momento en medio de los intentos de llegar a un acuerdo para una reforma tributaria, y que según comprometió el Presidente ingresará nuevamente a fines de julio, por el Senado.

El difícil panorama que enfrenta el ministro de Hacienda y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, hasta ahora, con Chile Vamos, fue parte del análisis que hicieron el exministro Jaime Bellolio y el analista político Pepe Auth.

«Hay una agenda muy agresiva del gobierno para justificar su reforma tributaria de que si se aprueba vamos a llegar al estado de nirvana», dijo Bellolio.

El exministro advirtió que Marcel «ha caído en una desesperación de querer aprobar parte de sus proyectos, en esta caso faltando a la verdad y en una especie de amenaza» y agregó: «La lógica permanente de estar picaneando a Chile Vamos ya sea con mentiras o con amenazas creo que es la peor fórmula que puede elegir el Gobierno, particularmente el Ministro de Hacienda si quiere salir adelante».

Auth: «El gobierno se dio un disparo en los pies»

Para Auth en tanto, en materia tributaria el Gobierno se dio «un disparo en los pies». «En la cuestión tributaria lo primero es compartir las prioridades de gasto, es decir en qué se va a gastar. El Gobierno se equivocó en la cuenta pública porque puso cosas que no están entre las prioridades. Pensar en deuda histórica, pensar en CAE, se dieron un disparo en los pies porque eso genera frustración, no genera movilización».

En esta línea y sobre las declaraciones de Marcel este domingo, sostuvo que el ministro «ha fallado y se ha visto frustrado. Su propósito era negociar la reforma tributaria en el Senado pensando que tenía los votos de la Cámara asegurados. Tú no puedes jugarte el destino de tu reforma cero por un par de votos. Necesitas darle amplitud, necesitas tener dos tercios».

Tanto Bellolio como Auth coincidieron, además, en que al Gobierno no le basta un acuerdo con los empresarios para contar con los votos de Chile Vamos. «Hay algunas personas del Ejecutivo que creen que por el hecho de que el gobierno se junte con el gran empresariado entonces tienen el voto de la derecha. Están profundamente equivocados», subrayó el exvocero.

Auth agregó en tanto que «el gobierno ha demorado muchísimo en entablar un diálogo con quienes votan. No niego el interés de convencer al empresariado para llegar a un acuerdo, pero simultáneamente tendría que haber iniciado la discusión con la oposición».

«En Educación no está hecho el golpe de timón»

Auth y Bellolio también abordaron la caída general en la aprobación del Gobierno que arrojó la encuesta Cadem de esta semana, empujada principalmente por el manejo en salud y educación.

Sobre la situación del ministro Marco Antonio Ávila, que fue el ministro que más bajó en su aprobación, ambos panelistas tomaron distancia de la acusación constitucional que ingresó este lunes la oposición, sin embargo pusieron énfasis en que en esa cartera hay un déficit de gestión importante.

«Las prioridades ministeriales no han estado puestas donde tienen que estar efectivamente y tienen que estar en la recuperación de la educación pública que está en una curva de franco deterioro y en la retención de alumnos y en el regreso de los estudiantes», dijo Auth, enfatizando que «lo que tiene que tomar conciencia el Presidente es ajustar las prioridades»

El exministro en tanto, agregó que «este es un tema que pareciera que el gobierno no lo ha visto con claridad por estar pendiente de otras agendad identitarias distintas».

Para Bellolio «en Educación no esta hecho todavía el golpe de timón. El ministro ha estado en la quemada para salir un par de veces y yo no sé porque aún no ha salido».

