El senador UDI Iván Moreira mostró su preocupación por la situación de seguridad pública en el país, señalando que el Estado ha fracasado en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, junto con mostrarse contrario a una “refundación” de Carabineros.

“En Chile no se necesitan más leyes, se necesita aplicar las leyes. Se necesita que la justicia no sea tan garantista, que la Fiscalía sea más acuciosa, que los jueces no tengan exigencias exageradas e imposibles de cumplir en cuanto a la acreditación de un delito”, expresó el parlamentario al programa Profundidad de Campos de TV Senado.

Moreira puntualizó ante la problemática de la seguridad pública que “en la medida que los partidos políticos dependiendo del gobierno de turno, le saquen partido político, no lo vamos a solucionar nunca y mientras tanto, las redes del narcotráfico se van metiendo en las instituciones y eso es peligroso. Hay que abordarlo como un tema de Estado”, agregando que de lo contrario “vamos a continuar expuestos a bandas de narcotraficantes que con dinero lo compran todo”.

Por ello el legislador coincidió en la necesidad de “profesionalizar a nuestras policías”, citando que Carabineros actualmente es una “policía muy tímida, con temor de actuar” y que si bien requiere cambios, hablar de refundación le parece exagerado.

“Hoy día no hay postulantes a Carabineros. Tiene que hacerse una gran reforma, pero esto de refundar una nueva policía es un exceso. Hay que hacer cambios profundos pero hacerla de nuevo es imposible” dijo citando la paradoja de sus visitas a terreno donde es constante la solicitud de mayor dotación de parte de la ciudadanía.