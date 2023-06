Se viene la apasionante Copa Chile Easy con duelos vibrantes durante esta semana, que se apoderarán de las pantallas de TNT Sports.

El primero de ellos será este miércoles 21 en el duelo entre Universidad de Chile vs. O´Higgins en el Estadio Santa Laura, a las 19:00 horas, compromiso que abre los cuartos de final de la fase regional.

A su vez, el viernes 23 destaca el compromiso entre Universidad Católica ante Santiago Wanderers, también en el recinto de Plaza Chacabuco a las 19:00 horas.

Por su parte, Colo-Colo recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental desde las 17:30 horas, este sábado 24.

Además de los enfrentamientos de los equipos grandes del fútbol chileno, rivalidades históricas animarán la Copa Chile Easy con interesantes cotejos en regiones.

El «Clásico del Norte Grande» entre Dep. Iquique y San Marcos, el «Clásico de la Región de Atacama» entre Cobresal y Dep. Copiapó, el «Clásico de la Región de Coquimbo» entre Coquimbo Unido vs. Dep. La Serena, el «Clásico del Sur» entre Dep. Puerto Montt ante Provincial Osorno, además del partido entre U. de Concepción ante Arturo Fernández Vial siendo ambos del Gran Concepción, destacan en la parrilla programática.

Revisa todos los cotejos a continuación:

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO

Zona Centro-Sur, 19:00 horas, Universidad de Chile vs. O’Higgins, Santa Laura.

JUEVES 22 DE JUNIO

Zona Centro-Norte, 15:00 horas, Palestino vs. Santiago Morning, Municipal de La Cisterna.

Zona Centro-Sur, 19:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Rengo, Bicentenario de La Florida.

Zona norte, 19:00 horas, Cobresal vs. Copiapó, El Cobre.

VIERNES 23 DE JUNIO

Zona Centro-Norte, 19:00 horas, Universidad Católica vs. Santiago Wanderers, Santa Laura.

SÁBADO 24 DE JUNIO

Zona Norte, 12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena, Francisco Sánchez Rumoroso.

Zona Centro-Sur, 15:00 horas, Magallanes vs. Deportes Santa Cruz, Municipal de San Bernardo.

Zona Centro-norte, 16:00 horas, Everton vs. Unión San Felipe, Sausalito.

Zona Centro-norte, 17:30 horas, Colo Colo vs. Unión La Calera, Monumental.

Zona Sur, 20:00 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco, CAP.

DOMINGO 25 DE JUNIO

Zona Sur, 15:00 horas, Deportes Puerto Montt vs. Provincial Osorno, Chinquihue.

Zona Sur, 16:00 horas, Rangers vs. Comunal Cabrero, Fiscal de Talca.

Zona Sur, 16:00 horas, U. de Concepción vs. Fernández Vial, Ester Roa.

Zona Norte, 17:30 horas, Cobreloa vs. Antofagasta, Zorros del Desierto.

Zona Centro-Sur, 19:00 horas, Unión Española vs. Barnechea, Santa Laura.

Zona Norte, 20:00 horas, Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica, Tierra de Campeones.

