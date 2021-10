El senador del partido Movimiento de Acción Unitaria y ex socialista, José Miguel Insulza, conversó este domingo con el panel de Tolerancia Cero sobre distintos temas de contingencia de las últimas semanas.

El congresista y ex Secretario General de la OEA habló sobre la discusión que se está dando en la Convención Constitucional por los 2/3, el cuarto retiro y las AFP, además de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por el caso de Pandora Papers y la venta de Minera Dominga.

Revisa acá los momentos que dejó la entrevista:

1.”Soy partidario de cualquier norma que no viole el acuerdo de los 2/3″

“Me gusta mucho y me parece interesante la confluencia de fuerzas que han formado mayoría en la Convención y creo que es interesante y bueno yo siempre he sido partidario de los consensos. Y soy partidario de cualquier norma que no viole el acuerdo fundamental de los 2/3 para la aprobación de la Constitución. El acuerdo de que ésta se escriba enteramente y no hay nada consagrado respecto a ella, por lo tanto, cualquier cosa que se haya decidido hasta ahora es solamente reglamentaria”.

2.Postura sobre las AFP

“No me importa tanto el destino de las AFP como el de las pensiones de los chilenos. O sea no cabe ninguna duda que hay una cantidad de gente que ha perdido mucho dinero en sus fondos de pensiones. Cosa que probablemente la gente más joven pueda recuperar si las cosas funcionan razonablemente bien, pero a los que les quedan 3 o 4 años para jubilarse van a salir perdiendo”.

3.”No creo que sea muy fácil creerle al Presidente”

“Es difícil decir no le creo, pero no creo que sea muy fácil creerle al Presidente. O sea realmente, por favor podrá tener mucho dinero, pero si tiene una empresa que se vende en cuántos millones de dólares 150, o lo que sea, uno por lo menos se entera o no. Además, la vendieron sus hijos”.

4. Boric le debe su candidatura al acuerdo del 15 de noviembre

“Yo no votaría nunca por nadie de derecha, ahora más allá de eso reservo mi decisión hasta que se presente la situación (…) El Gobierno de Gabriel Boric sería complicado porque él es una persona que le debe su campaña y su candidatura, a mi juicio, a una decisión que no fue compartida ni siquiera por su partido, que es la decisión de firmar los acuerdos del 15 de noviembre. Una cantidad importante de sus candidatos abominaron del acuerdo y él firmo y que ha defendido hasta ahora”.

5. “El cuarto retiro es como un zombie”.

“Apoyar el cuarto retiro es un factor para apoyar a Yasna Provoste, o sea, la opinión de alguien que nosotros queremos que gestione la economía del país en los próximos años, ciertamente es un tema a considerar. Y esta es una discusión que hemos tenido ya cuatro veces, a la primera dijimos que era la última vez, a la segunda dijimos lo mismo y también en la tercera… el cuarto retiro es como un zombie”.