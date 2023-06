Alan Saldivia: «Los jovenes futbolistas chilenos se conforman con muy poco»

“Allá en Uruguay no tienes pelota ni nada. En los pueblos bajos, barrios o villas no hay nada y eso te da un plus. El jugador uruguayo tiene la necesidad de ayudar a su mamá, papá o abuelos. Por ahí eso te hace dar un poco más”, dijo el joven defensa central de Colo Colo