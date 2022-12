“En junio yo hablé que iba estar complicada la parte económica y lo está. Entonces, hoy no lo estamos pasando tan bien y yo quería hablarles de algunas cositas que no estarán fáciles”.

De esta manera, Latife Soto anunció la presentación de su nuevo libro Predicciones 2023. A juicio de la tarotista, la situación seguirá compleja durante los próximos meses.

“Hay una situación que yo quiero que ustedes comiencen a estar muy pendientes. Me preguntan por la seguridad en el país y no hay seguridad. Si me preguntan por la delincuencia, es todo los días aumento. Y si me preguntan por la seguridad, no tenemos seguridad”, continuó la brujita, en una reciente transmisión de Instagram.

¿CÓMO VIENE EL 2023?

“Si tú sumas los número del 2023, da 7. Eso significa que será un año de militarización, de control. Sí, es un año de control. Por eso es que la idea es llevarnos a todos hacia una fórmula, a que todos pensemos y nos ordenemos igual”, agregó Latife.

Asimismo, aclaró que “la forma de que eso no suceda es ir hacia el interior y despertar la consciencia. Cuando tú controlas tu consciencia, empiezas a estar más protegido”.

En relación a los sismo, adelantó “va a temblar harto y tenemos que estar relajados porque ya sabemos que nuestro país tiembla”.

“Para los que preguntan por el sexto retiro: lo van a tener que dar, porque la cosa se viene muy mal económicamente, así no les va a quedar otra que ayudar”, complementó.

Finalmente, en una enigmática predicción, la tarotista adelantó que “el 2023 va a ser un año en el que todo va a salir a la luz, por lo mismo ustedes se van a ir enterando de muchas cosas, de cosas tremendas. Se va a saber todo”.

