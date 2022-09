El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas valoró la “experiencia” de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por lo que nuevamente la invitó a visitar la región, asegurando que sería un “buen gesto” que la secretaria de Estado se reúna con las víctimas de atentados o hechos de violencia, y así avanzar en una estrategia que dé mayor seguridad a la Macrozona Sur.

En diálogo con EmolTV, la autoridad por la novena región anticipó que aún no tiene claridad sobre la fecha en que Tohá visitaría La Araucanía. Sin embargo, aseguró esperar que la nueva jefa de gabinete no tendría las mismas complicaciones que tuvo la ex titular, Izkia Siches cuando estuvo en Temucuicui.

“La información que manejamos es que se haría efectiva la visita de la ministra la próxima semana, no tengo claridad del día de manera oficial y esperaría que la ministra sí logre reunirse conmigo, no pasó de esa forma con la visita que hizo la ministra Siches, que no olvidemos fue bastante compleja con su ida a Temucuicui. Pero estamos absolutamente disponibles a conversar”, sostuvo Rivas.

En esa línea, afirmó que todavía la gobernación no tiene “ninguna comunicación, solamente trascendidos de que estarían visitando la zona”, sin embargo, aseguró que “es muy importante que la ministra esté en una de sus primeras visitas acá en La Araucanía para poder revisar y enfrentar la situación que acá estamos viviendo, principalmente en temas de seguridad”.

Al ser consultado por cuáles son sus expectativas o solicitudes para la ministra Tohá, el gobernador resaltó que la experiencia “que tiene la ministra Carolina Tohá es distinto al que tenía la ministra Siches, asumo que la ministra Tohá no va a hacer como una primera visita a una localidad o una comunidad donde hay personas tan violentas como Temucuicui. Esperaría que ese sea uno de los cambios importantes que realice en su gestión la ministra, cuando hablamos de las comunidades indígenas es importante mencionar que las comunidades, en su mayoría, son absolutamente pacíficas, que de verdad va a respetar una visita de ministra de Estado”.

Y agregó: “Esperaría que la ministra, en esta mayor trayectoria política que tiene, entendiendo esa situación, busque estos acuerdos, busque conversar, pero un eje que para mí es principal y que me gustaría mucho que la ministra Tohá llegara con ello, es reunirse directamente con las víctimas de la violencia en La Araucanía. Si hay un actor que en nuestro sector está siendo olvidado son las víctimas. Todos los días vemos atentados en la región”.

Por ello, Rivas señaló que sería óptimo que la titular de Interior visite primero a las personas afectadas por la violencia. “Esperaría un gesto por parte de la ministra, en primer lugar, de reunirse con las víctimas, de buscar las soluciones, desde este gobierno regional nosotros impulsamos un borrador de ley de reparación de víctimas que entregamos al Presidente de la República, al presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, y creemos que esa es la forma de empezar a trabajar. Una forma de trabajo conversando y dialogando con los diferentes actores”, concluyó.

/psg