Cuatro días después de la aprobación del reglamento del test obligatorio de drogas a diputados, se sortearon a los primeros 78 parlamentarios, quienes debieron concurrir al Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile, en la comuna de Independencia el pasado 22 de agosto, para realizarse la prueba de estupefacientes.

Es así, que para este lunes estaba previsto que se dieran a conocer los resultados de los primeros exámenes que se ejecutaron a través de una prueba de pelo. Sin embargo, no sucedió así, ya que el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, encargado de recibir los resultados, informó que finalmente estarían disponibles de aquí al miércoles.

Con todo, Landeros explicó que hoy le “han llegado los resultados del laboratorio, se lo entregaron a la encargada la semana pasada, y hoy día los he recibido formalmente”, pero, puntualizó en que está “haciendo la correspondiente codificación de cada uno de ellos, para ver los resultados de cada parlamentario”.

Asimismo, añadió que según el reglamento, tiene que “notificar a los diputados personalmente de los resultados y después de eso tengo que entregarle la nómina al señor presidente -Raúl Soto- para que publique el resultado de cada persona cuál fue”, por lo tanto, confirmó que la notificación de los resultados “deberíamos hacerlo de aquí al miércoles a más tardar”.

El retraso generó críticas por parte de Renovación Nacional, de hecho, la diputada Camila Flores señaló que “genera incertidumbre y suspicacia por parte de la ciudadanía. Espero que no se deba a nada en particular, sino que más bien tenga que ver quizás con la cantidad de test que tuvimos que realizar, que fueron 78 en total, salvo 5 personas que no se quisieron hacer el test y recurrieron a la justicia, pero espero que se tengan los resultados a la brevedad posible”.

El diputado José Meza, por su parte, dijo que “los resultados del test de drogas que la mitad de los parlamentarios nos realizamos debiese ser conocido el día de hoy -lunes-. Cualquier retraso en la entrega de estos resultados solo va a afectar la imagen pública y el objetivo que nos trazamos al momento de autoimponernos esta obligación, que era dar señales de transparencia a la ciudadanía”.

Reglamento

La normativa que busca elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, evitar delitos relativos al narcotráfico y cualquier relación de este flagelo, se transformó en norma legal al quedar dentro de la Ley de Presupuestos de 2022, que se aprobó a finales del año pasado. Pero, para su implementación, requería de un reglamento específico que la propia Cámara debía establecer.

Finalmente, se determinó la obligatoriedad del test de drogas a todos los parlamentarios, de manera aleatoria, semestral y al menos dos veces durante el periodo legislativo. Además de que éste se realizará a través de un examen de pelo y que los resultados que arroje la prueba tendrá carácter público.

Respecto a quienes se nieguen a la prueba de estupefacientes, será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

Controversias y recurso de protección

Quienes se mostraron en contra del proyecto, fueron las diputadas Ana María Gazmuri, Marisela Santibañez, Marcela Riquelme, Lorena Fries y Clara Sagardía, las cuales acusaron que la nueva norma vulnera sus derechos fundamentales, como la integridad física y psíquica de las personas o el respeto y protección de la vida privada.

Debido a ello, es que presentaron un recurso de protección en contra del reglamento ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero sin éxito, ya que el tribunal declaró inadmisible el requerimiento el pasado 25 de agosto.

Sin embargo, la Corte Suprema dio un portazo a la resolución, revocándola al indicar que “se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”.

Lo cierto es que ahora la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá volver a revisar el recurso de protección presentado por las parlamentarias.

A propósito de ello, en la Cámara, algunas bancadas sospechan que el secretario de la corporación está dilatando la entrega de resultados a la espera de que la Corte de Apelaciones fije una orden.

/psg