El senador Fidel Espinoza (PS) expresó este viernes su indignación con el caso sobre los convencidos entre la Seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva que involucra a militantes de RD, afirmando que «los señores de la moralidad que llegaron a cambiar la política, no era tal».

En entrevista con Tele 13 Radio, Espinoza comentó que «desde mi punto de vista, con el mayor respeto por el senador Latorre, creo que ha dejado mucho que desear como presidente de su partido (RD). Primero cuando se destapó este escándalo (…) partió primero haciendo una defensa corporativa cerrada y al par de horas cambia la versión y dice que vamos a someter al Tribunal Supremo del partido a los dos involucrados, al seremi y al señor Daniel Andrade».

«En el tema de Montes a primera hora dice que la subsecretaria en reunión le informó a Montes (de los convenios), con lo cual está generando un hecho político de extrema gravedad, porque si Montes estaba informado eso significaba su salida del cargo de inmediato y en la tarde cambia su discurso y dice que ‘no, que el ministro Montes lo está haciendo espectacular’. La verdad que ha sido un chiste la forma como ha conducido a su partido en un momento de tanto dolor para el país, porque es dolor para el país cuando hay desvío de recursos públicos», sostuvo el senador socialista.

En ese contexto, Espinoza afirmó que «yo me siento muy pero muy molesto por esto, porque la corrupción provenga de donde provenga hay que condenarla. Y Ellos fueron los que hablaron de la superioridad moral, no fuimos nosotros, el fundador de RD el ministro Jackson habló de la superioridad moral, que ellos no iban a hacer del amiguismo, del nepotismo el accionar de su gobierno y mire se descubre esto y se están descubriendo más cosas».

«Yo siempre desconfié de este discurso de la moralidad, de que ellos iban a llegar a cambiar la política, de que el amiguismo y el nepotismo terminaba con ellos, discúlpeme tienen en el gobierno asesores que ganan más que los propios ministros y subsecretarios, ganan más que los propios parlamentarios (…) Me causa indignación, porque los señores de la moralidad que llegaron a cambiar la política, no era tal», sostuvo.

Y agregó así que «en el Maule se sabe que el actuar seremi del Maule también favoreció a la fundación de la cual él formó parte, si esta es una caja de pandora de la cual esperamos que el Gobierno la sepa manejar. Yo valoro las palabras del Presidente, fue fuerte y duro, pero que eso se vea traducidos en hechos efectivos, que entregue todos los antecedentes que tenga que entregar», acotando que «al parecer aquí hay un modus operandi en muchas regiones, donde hay gente de RD que utiliza las fundaciones para este tipo de hechos y eso nos parece injusto».

Con ello, sostuvo que la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, «no resiste un día más en el cargo, porque ella además es amiga de todos estos jóvenes que están involucrados en el acto».

