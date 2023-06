La reciente visita del primer ministro de la India, Narendra Modi, a EE.UU. se vio marcada por una serie de momentos incómodos protagonizados por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Así, Biden quedó confuso después de un brindis en la cena oficial de este jueves con la participación de Modi. «Disfruten de la comida. ¿Dónde estamos?», dijo el mandatario mientras se alejaba del escenario.

Asimismo, durante las conversaciones con Modi, Biden confundió el cargo primer ministro indio y lo llamó «presidente». «Bueno, señor presidente… ¿Señor presidente? Señor primer ministro. Acabo de degradarlo. Señor primer ministro, gracias por estar aquí y bienvenido de nuevo a la Casa Blanca», señaló.

Biden to Indian Prime Minister Narendra Modi: "Well, Mr. President— Mr. President? Mr. Prime Minister. Just demoted you. Mr. Prime Minister." pic.twitter.com/i6Yf9zTJBA

— RNC Research (@RNCResearch) June 22, 2023