La próxima semana la discusión de la reforma tributaria entra en una etapa clave dentro de su tramitación: la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inicia su debate en particular, tras una accidentada votación en general en la que, si bien se aprobó el proyecto, contó con el rechazo de todos los parlamentarios de oposición que conforman la instancia.

Ad portas de aquello, el Ministerio de Haciendo ya ingresó las 27 indicaciones para modificar ciertos aspectos de la reforma, las cuales recogen inquietudes manifestadas por legisladores de oposición. Hoy, el ministro de la cartera, Mario Marcel, habló de la importancia que tiene este proyecto para sacar adelante los principales ejes del programa de Gobierno, como subir a $250 mil la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“El aumento de la PGU tiene que tener financiamiento”, recalcó el ministro en Radio Duna. “Involucra un gasto muy grande que no se puede absorber dentro del movimiento natural del presupuesto, entonces, para financiarlo necesitamos reforma tributaria”, subrayó.

Incluso, fue más allá, y recalcó que “sin reforma tributaria hay muchas cosas que no podríamos hacer, y creo que es importante ver ese vínculo”.

“Normalmente las reformas tributarias muchas veces se discuten en función solo de lo que uno está haciendo por el lado de los impuestos, pero el destino que se le da a los recursos es muy importante para la economía. Cuando uno considera en una reforma el impacto económico que tiene el lado de los ingresos y el lado de los gastos, por lo menos en este caso en particular, eso tiene un efecto positivo sobre la actividad económica, no negativo, como muchas veces lo discutimos”, agregó Marcel.

Sobre la discusión parlamentario, comentó que esta “ya no es si va a haber o no reforma, sino que cuáles van a ser sus contenidos. Eso es lo que se va resolviendo en la votación en particular, así que tengo confianza en que los parlamentarios tendrán la visión, la generosidad y la disponibilidad constructiva a aportar en esa discusión también”.

También se refirió a la expectación por la reforma al sistema de pensiones, la cual aún no ha sido presentada por el Gobierno. En ese sentido, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que “el trabajo está muy avanzando y creemos que va a ser una propuesta que va a responder a las expectativas de las personas”.

“Creemos que esta va a ser una propuesta que va a concitar más acuerdo, más apoyo y finalmente ver en la práctica una reforma que se apruebe y que beneficie a los adultos mayores en el corto plazo”, acotó.

En cuanto a la fecha de presentación de la reforma previsional manifestó que “de todas maneras va a ser dentro de este mes”.

/psg