En menos de un día, los candidatos presidenciales, Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast, anotaron dos hitos clave para reforzar sus campañas de cara a la segunda vuelta, luego de sumar a sus equipos a la ex presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, respectivamente.

Las dos han sido figuras altamente valoradas por la ciudadanía durante la pandemia del covid-19 en el país, por lo que los comandos buscan a través de ellas dar señales de apertura con miras a aumentar su caudal de votos y así llegar al 50% más uno en los comicios del próximo 19 de diciembre.

No obstante, según distintos expertos políticos consultados por Emol, si bien ambos candidatos obtendrán cierto rédito con las incorporaciones en distintos niveles, lo más probable es que estas sean un elemento más dentro de la campaña y no muevan la aguja electoral en términos electorales.

Al respecto el decano de la facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, explicó que “estos movimientos para llevar rostros a los comandos tienen que ver con un intento de desarrollar una comunicación simbólica que apunte a que a través de estos rostros se proyecten apoyos, moderación en algunos casos, eficiencia en otros”. “Es decir, a lo que se recurre es a una lógica propia de una democracia ocular, en donde la gente se hace una visión de las cosas a partir de lo que ve. Todos los ciudadanos somos espectadores y estamos muy atentos a lo que ocurre frente a nuestros ojos”, añadió.

En la misma línea, el decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, sostuvo que se trata “de un proceso de incorporación de figuras para dar señales de apertura, de que se están entregando a nuevas personas para darle una estructura distinta a esta segunda vuelta”.

En tanto, Beatriz Roque, politóloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica, indicó que “uno de los grandes desafíos que van a tener las candidaturas va a ser ampliar sus bases, motivar a la gente que no ha ido a votar y que no se ha sentido parte de este proceso electoral”. “De esta forma, ampliar los círculos de votantes va a ser fundamental. Eso se puede hacer de dos maneras. Uno, apuntando hacia el centro, y dos, reclutando personas que sumen y tengan más niveles de convocatoria. De esta forma, estas incorporaciones me parece que van un poco en esa sintonía”, agregó.

No obstante, aclaró que “me da la impresión de que, en ambos casos, son perfiles bien distintos. Izkia Siches es una representante gremial, del Colegio Médico de Chile, mientras que Paula Daza es una funcionaria pública. Por lo tanto, ahí habría que sopesar en qué medida pueden sumar más para ambas candidaturas”.

Efecto electoral

En cuanto a qué impacto podrían tener estas incorporaciones en la performance electoral de los candidatos, Moreno sostuvo que “cuánto efecto real tiene desde el punto de vista electoral no es fácil medirlo, pero en algunos casos podría haber gente que siente que detrás de esas personas puede haber más condiciones de seguridad”. “Pero creo que en general, buscan una señal simbólica de apoyos de figuras relevantes que se alinean detrás de una candidatura y en el fondo dar una señal, una sensación de que sumas muchas personas a tu alrededor y, por lo tanto, eso podría ser un llamado para los electores”, indicó.

Para Duval, “lo que va a marcar la segunda vuelta no es la gran incorporación de figuras o persona, sino de que van a hacer los contenidos, que esas candidaturas van a tocar para la ciudadanía. Yo creo que las dos figuras no mueven la aguja electoral, sino incorporan una cierta capacidad a los equipos y pretensión”. “Pero que los ciudadanos se vayan a inclinar por una u otra candidatura porque está tal o cual, me parece muy difícil, son señales políticas. Para Kast, incorporar a Paula Daza, que por el momento entiendo que se incorpora a medias, es una señal de que está considerando otro tipo de expectativas y tiene apertura”, sostuvo.

En cuanto a Siches, el analista detalló que “es una buena incorporación, pero reitero que no creo que eso vaya a mover la aguja electoral. Son incorporaciones que vienen a reforzar estrategias, pero las segundas vueltas son una nueva elección y se dirigen bajo demandas ciudadanas y ese es un tema que las candidaturas aún no abordan”.

Mientras, Roque expuso que “a mí me parece que se está tratando de apuntar a un mismo sector. Tomando en consideración que es la primera elección presidencial que tenemos después de la pandemia. Por tanto, las temáticas relacionadas con salud, sin lugar a duda, son temáticas trascendentales en cualquier candidatura”. “Ahora, si pudiésemos saber cómo, cuánto aporta cada una de ellas a las candidaturas en términos de números, eso no es posible realizarlo, porque no contamos con datos al respecto. Son conjeturas. No podría decir hacia dónde va el electorado en función de los aportes de las dos candidaturas”, concluyó.

Escrito por Felipe Vargas y Marcelo silva para Emol

