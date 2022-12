La economía chilena ya estaría viviendo el ajuste que requería para superar los desequilibrios que se produjeron el año pasado, cuando las masivas ayudas fiscales y los retiros previsionales se sumaron al shock generado por la pandemia y derivaron en el sobrecalentamiento de la actividad.

En ese contexto, claves son las noticias económicas que se darán a conocer esta semana, partiendo con la decisión de tasas que resolverá el consejo del Banco Central una vez que culmine la última Reunión de Política Monetaria (RPM) del año. En ese contexto, el consenso del mercado apuesta a que el ente rector la mantendría en 11,25% en el encuentro que concluye esta tarde, decisión que se repetiría en la reunión posterior.

Así lo estima el Grupo de Política Monetaria (GPM), instancia que recomendó al Central sostener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en dicho nivel a la espera de antecedentes que den cuenta de una convergencia más evidente de la inflación hacia la meta de 3%.

Un diagnóstico que comparte Sergio Lehmann, economista jefe de BCI quien espera que el instituto emisor mantenga la TPM en 11,25%, pero que “entregue un mensaje que apuntaría a bajas de tasas en 2023. Reconocería menores presiones inflacionarias y un ajuste de la economía que hasta ahora ha sido más moderado de lo anticipado”.

“Un entorno global además algo más favorable desde el punto de vista inflacionario, junto a un alza importante en el precio del cobre, abre el espacio para una política marcadamente menos contractiva en 2023, de forma de no llevar a un ajuste económico más allá de lo necesario”, acotó.

Por su parte, Sebastián Cea, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, plantea que “las alternativas serían una última alza o la mantención del nivel de octubre. Si bien hay evidencia de que la política de contracción monetaria que se ha llevado a cabo con las alzas previas ha tenido efecto en combatir la inflación, las expectativas están aún por arriba de la meta de largo plazo del Banco”.

A su juicio, en base a la información que se revelará, “se tendrá evidencia de que aún falta mayor contracción con tasas de interés un poco más altas o el ciclo contractivo ha llegado a su fin si no hay variación. Al ser un punto de inflexión, es difícil inclinarse por una de las dos opciones”.

Desde el departamento de estudios de Coopeuch mencionan que al considerar los señalado anteriormente por la entidad que preside Rosanna Costa, junto con los datos posteriores, “la probabilidad de que mañana la TPM se deje inalterada es bien alta. Ahora bien, cuándo el Banco Central comience a bajar la TPM dependerá, principalmente, de los registros inflacionarios que vayamos conociendo”.

Sin embargo, sostienen que “una cosa es segura: dados los elevados niveles inflacionarios que se alcanzaron en el actual ciclo, junto con un desanclaje de expectativas no visto en décadas, el Banco Central no comenzará con los recortes si no tiene la total certeza de que la inflación efectivamente presenta un cambio de tendencia”.

Según Marco Correa, economista jefe de BICE Inversiones, la autoridad monetaria “mantendrá su tasa de referencia en el nivel actual, ya que la evolución de las variables económicas ha estado dentro de su escenario base. Aún es prematuro empezar a ver bajas en la TPM, ya que su efecto máximo aún no es internalizado del todo por la economía local. Por otra parte, las expectativas de inflación han empezado a acercarse a la meta de 3,0%, efecto de ubicar la TPM en los niveles actuales”.

Último IPoM del año

Este miércoles el Banco Central seguirá protagonizando la agenda económica pues se espera que a eso de las 9 de la mañana la entidad publique el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, y luego la presidenta, Rosanna Costa, concurra al Senado para presentar el detalle del documento. Y hasta ahora, economistas no descartan que el panorama que se vislumbre continúe siendo sombrío.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, aseguró que “las proyecciones mostrarán un año 2023 sombrío. Es probable que en la estimación de crecimiento para el próximo año se profundice la recesión de nuestra economía, disminuyendo del rango -0,5% -1,5% a un rango entre un techo de -1% y un piso de -2%”.

Weber declaró que “la contracción de la inversión también será mayor a la proyectada en el último IPoM, llegando hasta un -5,5%. Con esto, se afectará la creación de empleos y la desocupación estará por sobre el 8% actual con una informalidad laboral al alza. El consumo también caerá, con un techo de -6% y la demanda interna caerá entre un -4,8% y un -5,5%”.

Sobre la inflación, el ex subsecretario de Hacienda prevé que “lo más probable es que el Central sea cauto en sus estimaciones para 2023, subiendo moderadamente su proyección, ubicándose entre el 4% y el 5% para el cierre del año (en lugar del 3,5% actual) y convergiendo a la meta del 3% para fines de 2024”.

Se trata de una visión que se contrapone a la de Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, quien proyecta que “el 2022 va a terminar siendo mucho mejor que lo anticipado, por lo tanto, ahí veo una corrección al alza en términos de expansión del PIB. La inflación debiera terminar en torno al 12% este año, y para el próximo debiéramos ver una convergencia, lenta, hacia menores niveles”.

“Para 2023 debiéramos experimentar una caída del PIB en torno al 1,5%, lo que representa una caída dura, y que probablemente nos hará retroceder gran parte de lo ganado este año. También debiésemos ver una caída importante en términos de inversión”, agregó Montero.

Lehmann, en tanto, apuesta que el IPoM “dará cuenta de menores presiones inflacionarias, tanto en Chile como en el mundo. Eso le daría espacio al Banco Central para iniciar un proceso de bajas en la tasa de política en 2023. Por razones de cautela y entiendo la dificultad que ha tenido para re-anclar las expectativas inflacionarias, prevemos que este proceso comenzaría a inicios del segundo trimestre de 2023 con un recorte contundente”.

Junto con ello, dijo que “la caída en 2023 sería algo mayor de la que se proyectaba, frente a un mayor descenso de lo esperado en la inversión. Respecto al escenario externo, señalaría que a pesar de que la incertidumbre aún es elevada, en el margen se muestra más favorable. Esto debido a una inflación que comienza a ceder, lo que ha llevado a condiciones financieras más favorables”.

En ese sentido, Correa, economista jefe de Bice Inversiones, señala que “el escenario base sería bastante similar al descrito en el IPoM previo, con algunos cambios en el panorama internacional”.

“Los riesgos locales son nuevas medidas de estímulos que vuelvan a elevar la inflación y sus expectativas, como un nuevo retiro de fondos previsionales, y por otra parte, que la actividad muestre recesión más profunda, pero esto no parece ser muy probable dados los últimos datos de Imacec”, acotó.

IPC de noviembre

El miércoles, además, se conocerá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lo difunda a través de su sitio web a las 8 de la mañana. Recordar que los últimos datos mensuales han mostrado signos de moderación, permitiendo que el registro anualizado acumule dos retrocesos consecutivos y se ubique en 12,8% a la fecha -esto considerando que en agosto marcó su peak y superó el 14% por primera vez en treinta años-.

En Coopeuch esperan “un crecimiento mensual del IPC de 0,5%, sobre el 0,4% implícito en precios de activos. Con esto, la inflación anual se mantendría en el 12,8%”.

“Las divisiones con mayor incidencia positiva nuevamente serían alimentos y transporte. A nivel de producto, en tanto, entre las mayores incidencias positivas destacarían las gasolinas, el plátano y los cigarrillos, mientras que entre las incidencias negativas destacaría el servicio de transporte interurbano y el gasto común”, agregan.

Lehmann. a su vez, anticipa “una inflación de 0,6% en noviembre, que llevaría la inflación anual a 12,9%. Las alzas vendrían principalmente del lado de alimentos”.

En tanto, Correa anticipa “una variación de 0,4% para el IPC de noviembre, donde las divisiones de alimentos, vivienda y bebidas alcohólicas y tabaco liderarían el incremento. Por otra parte, las divisiones de vestuario y transporte anotarían variaciones negativas”.

Finalmente, Cea, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, advierte que “si una mayoría se inclinaba por un 0,8% en octubre, ahora con los mismos datos para noviembre, esa mayoría se inclina por un valor que es la mitad del mes anterior”.

“En octubre el valor reportado por el INE fue un 0,5%, y probablemente el valor de noviembre estará alrededor de esa cifra, entre un 0,2% y un 0,8%”, agregó.

