A través de sus habituales transmisiones de redes sociales, donde responde distintas preguntas de sus seguidores, Yolanda Sultana compartió una nueva predicción para los próximos meses.

Con un estilo más bien críptico, la mentalista y consejera de Chile dio a entender que podría haber un cambio importante en la temperatura.

“Yo a veces hablo cosas de terror, pero suceden en la vida”, advirtió la reconocida Tía Yoli.

Acto seguido, recordó que “yo vengo del planeta Sol, porque las mujeres de Leo somos del Sol, pero ahora al sol yo no lo quiero, porque entre finales de noviembre y empezando diciembre, van a venir como lenguas dirigidas a la Tierra y eso puede producir graves problemas. ¿En qué sentido? La tierra está suelta en Chile”.

Luego, explicó que “el agua es lo más grande del mundo, pero al planeta Sol hay que tenerle miedo. Tomemos precaución y conservemos agua, porque este año va a ser un año de calor”.

DÍAS SAGRADOS

Posteriormente, la tarotista se dio el tiempo de analizar uno de los temores que aquejan a la ciudadanía: la delincuencia.

“Todo lo que yo he dicho se ha ido cumpliendo, pero les voy a decir algo. Estos días van a ser bien sagrados. No corras. Vamos a la playa, vamos a disfrutar, pero mucho de lo que está pasando en Chile se debe a los extranjeros. Son muy agresivos. Cinco años atrás no se conocía lo que se está viendo”, lamentó en su reciente transmisión online.

