El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, abordó este martes la polémica por la reducción en un 32,9% del presupuesto de los Liceos Bicentenario, pese a que el secretario del Estado explicó que éstos no se cerrarán.

El programa incluye en total 320 liceos, que incluyen aproximadamente 250 mil estudiantes en 213 comunas, según consignó hoy El Mercurio.

Éstos representan a poco más del 16% de la matrícula de educación media. En su gran mayoría, 185 liceos son técnico-profesionales, aunque también hay 8 liceos artísticos.

Además, los montos anuales no han superado el 0,019% del presupuesto total de educación y el 2,1% del presupuesto operativo de la Subsecretaría.

Junto a esto, es importante destacar que en 12 de las 16 regiones del país, los planteles Bicentenario tuvieron mayor puntaje entre los establecimientos públicos en la Prueba de Transición para el ingreso a la educación superior 2021. De los 50 liceos públicos que obtuvieron los mayores puntajes en esa prueba, la mitad es Bicentenario.

Nuevas convocatorias en 2024

En entrevista con Tele 13 Radio, el ministro Ávila insistió esta mañana en que “el programa de Liceos Bicentenarios no se termina, es un programa se inicia hace más de diez año, que tuvo en su primera corte 30 establecimientos, luego otros 30. Luego, vino el Gobierno de la Presidenta Bachelet, eso continúo con un apoyo un poquito más bajo y luego se retoman, y avanzamos a los 320 Liceos que hoy hay”.

“Cada uno de estos establecimientos lo que hace es que firma un convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio se compromete a entregar un apoyo económico para infraestructura y mejora educativa (…) esos recursos adicionales están comprometidos hasta el año 2023”, precisó.

Con ello, el titular del Mineduc opinó que “cuando usted va pagando las cuotas esto es lo mismo que cuando usted paga el dividendo de su casa, este año usted debe más que el próximo año que va pagar menos, por tanto, va disminuyendo la cuota, aquí sucede lo mismo, esa es la disminución (…) no hay una expansión”.

Y agregó que lo que pasa en este caso es que “terminan de entregarse las últimas cuotas y qué es lo que hay después; el apoyo que el Ministerio de Educación tiene que seguir entregando de manera más bien general a todos los establecimientos que imparten educación media en el país”, añadiendo que los Liceos Bicentenario “no se cierran”.

De esta forma, precisó que “siguen manteniendo el sello Bicentenario, siguen siendo liceos destacados”, acotando que “lo que debería quedar y estamos seguros de que eso va a suceder, es que quedan capacidades instaladas en las comunidades para seguir ejerciendo”.

“No hay nuevas convocatorias desde el año 2020 (…) y lo segundo es que vamos a entrar en un proceso de evaluación del programa, ya le he pedido al centro de estudios (…) voy a pedir una investigación exhaustiva de mejoramiento escolar de estos liceos, porque lo que me interesaría para el año 2024 es abrir nuevas convocatorias, yo no sé si llamarlos Liceos Bicentenario, pero nuevas convocatorias de programas de apoyo a la educación media”, sostuvo.

/psg