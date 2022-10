Este martes, a tres años del estallido social del 18 de octubre de 2019, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, criticó el discurso realizado por el Presidente Gabriel Boric.

“Este no es un día de celebración. El Gobierno se equivoca cuando piensa que el 18 de octubre hay algo que conmemorar. Este es un día que nos tiene que servir para reflexionar, para que nunca más en Chile se avale la violencia, se legitimen instituciones como Carabineros, se relativice lo que es bueno y malo”, comenzó diciendo el timonel de la UDI, desde la sede del partido.

En esa línea, el senador Macaya afirmó que “Chile retrocedió en estos tres años, en cualquier indicador que uno mire. Chile es siete años más pobre”.

“Chile retrocedió en su respaldo a Carabineros. Me llama mucho la atención que el Presidente de la República hoy, en una actitud más bien de comentarista, transmita, más que el perdón que se le debe a Carabineros, que es importante encontrar reparaciones a las violaciones de los derechos fundamentales de las personas que en el enfrentamiento con carabineros sufrieron heridas, y me parece que no es entender la gravedad de lo que ha ocurrido en los últimos tres años en Chile”, agregó el parlamentario.

“Personas que hicieron apología de la violencia”

Bajo ese contexto, el presidente de la UDI expuso: “Las actuales personas que nos gobiernan, que son personas que hicieron apología de la violencia, tiene que ir más allá de ser comentaristas, deben tener un llamado a la acción”.

“El Gobierno tiene una posición que validó la violencia como método de conseguir objetivos políticos, la historia está en distintas declaraciones y tuits. Nosotros nunca vamos a actuar con ese desprecio a la democracia como lo hizo la actual oposición”, complementó el senador.

En ese sentido, Javier Macaya apuntó que los que “se dio en el contexto del estallido social, todos los hechos, de alguna manera se glorificó, se buscó ensalzar los hechos de violencia contra Carabineros y se trató de generalizar o de hablar de ataques institucionales de carabineros contra de los derechos humanos”.

“Hoy escuché al Presidente de la República nuevamente rememorar y hablar de violaciones a los derechos fundamentales como hito importante del estallido social y a mí me parece que no es correcto”, cerró el presidente de la UDI.

