El ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió al paso de las declaraciones del Presidente Gabriel Boric ayer respeto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico -más conocido como TPP-11- y aseguró que el Gobierno “no va a entorpecer” la tramitación del acuerdo en el Senado, instancia que deberá zanjar si Chile suscribe o no el controvertido tratado.

“Si el proyecto va a votación en Sala, el Gobierno no se va a oponer, no va a poner dificultad, no va a entorpecer ese proceso”, recalcó tras una reunión en Nueva York con inversionistas extranjeros.

Eso sí, comentó que si el proyecto se aprueba, “el Gobierno va a presentar por separado el tema de las cartas laterales o ‘side letters'”. Ello, con el fin de negociar que no se aplique a Chile el mecanismo de solución de controversias entre los países miembro e inversionistas contenido en el TPP-11.

Solicitar aquello, explicó Marcel, “requiere legislación y es un tema que sí está en el programa. Confiamos en que vamos a tener el apoyo de los partidos de la coalición”.

Además, el titular de Haciendo afirmó que “no hay en esto mayores matices dentro de lo que es el gabinete del Presidente” y agregó que los países miembros del TPP-11 “pueden hacer una diferencia en términos de la dinámica del comercio internacional”.

En cuanto a los dichos del Presidente Boric, quien comentó que la ratificación del tratado está en manos del Senado y que esto “no forma parte del programa t por eso no lo hemos impulsado”, agregando que el aporte del acuerdo a las exportaciones no tiene “la relevancia que muchas veces se le asigna”, Marcel deslizó que las palabras del Mandatario establecen “hechos muy claros”.

“Hace referencia que el proyecto está a disposición del Congreso, es un hecho. El proyecto pasó por su etapa en la Cámara de diputados, por las comisiones en el Senado y solo resta votación en la Sala. Que eso se realice está en manos del Senado, eso es un hecho”, recalcó.

Por último, manifestó que “si se aprueba la incorporación de Chile también nos vamos a preocupar de alentar que este conjunto de países jueguen ese papel más activo en las discusiones sobre comercio internacional en un momento en que el mundo tiende a polarizarse producto de este conflicto entre las dos principales economías del mundo”.

“Todos esos elementos están contenidos en lo que señaló el Presidente ayer. Todos los integrantes de su equipo estamos 100% detrás de esa visión, así que creo que no hay en esto mayores matices dentro de lo que es el gabinete del Presidente y, por supuesto, con el Presidente mismo”, concluyó.

