Los buscamos en las estrellas, los vemos en el cielo, queremos saber la verdad. Obviamente, estamos hablando de extraterrestres y ovnis. La búsqueda de civilizaciones de otros mundos continúa, sin embargo cada vez hay más personas que aseguran que razas extraterrestres llevan desde los albores de la humanidad entre nosotros, ayudándonos o tal vez controlándonos.

También hemos escuchado muchas historias de encuentros, abducciones e historias de un supuesto programa que define la mezcla de ADN humano y extraterrestre, lo que nos lleva a la siguiente: ¿Eres descendiente de una raza extraterrestre?

Tu código genético

Como hemos mencionado anteriormente, hay teorías que hablan sobre las conexiones genéticas de la humanidad con una especie estelar. Estas afirmaciones pueden parecer extrañas, pero recientemente la ciencia ha declarado que esta idea puede ser cierta. Los filósofos y teólogos han reflexionado durante muchos siglos sobre la verdadera historia de la humanidad.

Algunos libros hablan de la leyenda de los Anunnaki, y la historia bíblica dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Somos descendientes de una raza que llegó a este planeta hace miles de años? La historia está repleta de historias sobre nuestro código genético, derivadas de seres de otro mundo. Esto puede explicar hasta cierto punto por qué muchas personas tienen la sensación de que no son de este planeta. ¿Podría ser porque la Tierra, al menos en parte, no es su origen?

En genética, el término “ADN basura” se refiere a las secuencias de ADN no codificante. El ADN contiene instrucciones (codificación) que se utilizan para producir proteínas en una célula. Sin embargo, la cantidad de ADN contenida en cada célula es grande y no todas las secuencias genéticas presentes en una molécula de ADN codifican realmente una proteína. Este ADN basura es anormal en otro sentido, ya que no se ajusta a la teoría de la evolución de Darwin.

Hay investigadores que nos dicen que debemos aceptar la increíble idea de que cada forma de vida en la Tierra lleva el código genético de nuestros ancestros extraterrestres. La hipótesis es que una forma de vida extraterrestre superior ha estado creando nueva vida y “sembrándola” en diferentes planetas. Y la Tierra es solo uno de ellos.

Por ejemplo, en la película Prometheus de Ridley Scott muestra lo que le sucedió al “ingeniero” sacrificándose para fertilizar el planeta y darle vida. Luego, la película continúa explorando la idea de que somos una creación extraterrestre. Otros han apoyado esta idea, y muchos científicos en varios campos han argumentado que el código genético humano no fue “escrito” en este planeta. Dicen que tenemos un código oculto y que este puede ayudarnos a comprender el sistema solar y sus miles de millones de años de historia desconocida.

Y lo cierto es que esta idea de que somos creados por alguien/algo se encuentra en innumerables escritos históricos, más concretamente en todas las religiones del mundo. Y todas mencionan lo mismo: somos una creación biológica, creada con un propósito que aún no se ha revelado.

¿Cómo sé si pertenezco a una raza extraterrestre?

La curiosidad que tenemos como especie nos ayuda a buscar respuestas. Esta idea se está volviendo más común entre el creciente número de personas que se sienten conectadas a este “ADN extraterrestre”. Aquellos con este vínculo genético con las estrellas tienen una variedad de nombres: índigo, semillas estelares, gente estelar, etc. El nombre realmente no importa, la pregunta más importante es de dónde vienen.

La lista de características es bastante amplia y cuantas más tengas, mayor será la probabilidad de que tengas conexiones con los “diseñadores extraterrestres” y, quizás, seas parte de un proyecto muy en este planeta. A continuación, algunas de estas características:

Fuerte en espíritu.

Nacido en 1978 o después.

Creativo, con un toque artístico para la música, la poesía, etc.

Son propensos a las adicciones.

Esto puede indicar que tienes algún tipo de genes extraterrestres:

Te parece que tienes un alma vieja , como si 20 años contaran más de 50.

Tienes capacidades intuitivas o psíquicas con la capacidad de ver ángeles o personas fallecidas.

Eres aislacionista, agresivo o introvertido.

Eres independiente y orgulloso.

Tienes un profundo deseo de ayudar al mundo.

A la deriva entre la baja autoestima y la grandiosidad.

La iluminación te llega fácilmente.

Te han diagnosticado un trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Tienes tendencia al insomnio, sueño inquieto, pesadillas o dificultad para conciliar el sueño.

Depresión frecuente.

Te cuesta tener amistades reales, profundas y duraderas.

Finalmente, tienes una fuerte conexión con la naturaleza y los animales.

Nuestro origen extraterrestre

Estos son algunos de los rasgos que podrían indicar tu origen extraterrestre, pero hay muchos más. Si aún tienes dudas, solo tienes que analizar nuestra propia existencia. Como libres pensadores, podemos especular sobre la teoría. Lo que sabemos ahora es que el universo tiene alrededor de 14 mil millones de años, y nuestro sistema solar es una especie de niño/preadolescente en relación con el universo, ya que tiene alrededor de 4,5 mil millones de años.

Siguiendo este razonamiento, también sabemos que nosotros (los humanos) somos una especie muy joven, ya que llevamos caminando sobre la Tierra solo alrededor de 200.000 años. No es difícil extrapolar un poco y pensar que algo inteligente apareció en el universo (o incluso en nuestra galaxia) digamos un millón de años antes que nosotros. Si escalamos su avance tecnológico como el nuestro, podemos pensar que podrían haber dominado los viajes interestelares, desvelar los misterios de la vida, etc. Entonces, en este caso, SÍ, SERÍA POSIBLE que alguien nos creara como experimento o simplemente intentara difundir sus genes por toda la galaxia/universo.

