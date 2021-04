Frenéticas gestiones comenzó a realizar La Moneda durante las últimas horas con parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos. Ello, para intentar una última movida a fin de convencer y alinear al oficialismo en torno a votar en contra del tercer retiro de fondo de pensiones, que este martes se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sin apoyos oficialistas y que fue despachado a Sala.

Esto, en un escenario en que la mayoría de los parlamentarios de RN y la UDI habían transmitido su disposición a respaldar la iniciativa debido a que, a su juicio, son insuficientes las ayudas del gobierno para hacer frente a la situación económica de las personas ante pandemia.

Ya desde la semana pasada en La Moneda daban por descontada la aprobación del proyecto, mientras en paralelo buscaban fórmulas que permitieran que los parlamentarios oficialistas se abstuvieran o rechazaran. En ese marco fue que, apenas asumido en su cargo, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, afirmó que estaban analizando la propuesta que el precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, realizó el 10 de marzo, que consiste en el retiro de fondos del seguro de cesantía.

La propuesta original contempla que cada afiliado podrá sacar el 50% de lo que tiene acumulado en su cuenta individual, con un tope de un millón de pesos; garantiza que el retiro mínimo sea de 400 mil pesos. “Si no se alcanza a dicho monto con el 50% de la cuenta individual, se complementará utilizando el Fondo Solidario”, planteaba su propuesta, agregando que “el gobierno deberá materializar un aporte extraordinario de US$ 1.000 millones (de los US$ 2.000 millones ya comprometidos) al Fondo Solidario”.

Sin embargo, al día siguiente, el Presidente Sebastián Piñera le pidió a Melero, según fuentes de gobierno, que corrigiera sus dichos. El ministro así lo hizo y, en entrevista con La Segunda, descartó recoger la propuesta del alcalde de La Condes.

El escenario, no obstante, volvió a cambiar durante la jornada de este martes cuando, según afirman en el oficialismo, los ministros de la Segpres, Juan José Ossa, y del Interior, Rodrigo Delgado, comenzaron a llamar, pasadas las 16.00, a distintos dirigentes del oficialismo. Entre ellos, a parlamentarios del sector e, incluso, al propio Lavín y al abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes. Este último apoyó la iniciativa del edil a fines de marzo.

La apuesta de La Moneda es que Desbordes y Lavín jueguen un rol alineando a las bancadas de sus respectivos partidos. Las mismas fuentes del Ejecutivo sostienen que, al involucrarlos a los dos, se evitan el problema de la prescindencia ya que la medida, si bien es de iniciativa de Lavín, es apoyada también por el abanderado de RN.

En los contactos, ambos ministros transmitieron que el gobierno está dispuesto a recoger la propuesta de Lavín con algunas limitaciones. Según conocedores de esos diálogos, Ossa y Delgado plantearon que estaban dispuestos a ceder para que se permitiera retirar hasta 400 mil pesos del seguro de cesantía a personas que tuvieran renta de hasta un millón y medio de pesos.

En el oficialismo aseguran que el gobierno cambió de parecer porque quiere evitar que el proyecto alcance un quórum de 2/3 de votación. Eso dificultaría, dicen, la defensa del requerimiento que presentarán esta semana, en principio este miércoles, al TC para evitar que la medida prospere. Esto, en un contexto en que, además, el paso por el TC será más complejo debido a las indicaciones de la oposición -aprobadas ayer- que buscan sortear las objeciones del tribunal sobre la facultad exclusiva del Presidente, estableciendo facultades especiales del Congreso durante estado de excepción de manera de que pueda aprobar el retiro de fondos.

