La mañana de este viernes 14 de octubre, se dieron a conocer antiguos comentarios que el ministro de Economía, Nicolás Grau, escribió en contra de Carabineros en su cuenta de Twitter.

“Habiendo tanto paco dispuesto a golpear, denigrar y humillar a los estudiantes, no le veo tanto sentido al mechoneo”, es uno de los mensajes que el secretario de Estado publicó en la red social hace 9 años.

En otro, escrito en 2021, señaló: “Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles”.

“Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado”, señala en otro tweet, del año 2020.

Como era de esperar, sus comentarios generaron algunas críticas en la oposición, como es el caso de José Antonio Kast:

Lo más grave del odio del Ministro Grau en contra de Carabineros es que sus mensajes no son de hace 10 años, son del año pasado y luego de 7 meses como Ministro no solo no ha pedido disculpas sino que no ha borrado sus mensajes.

