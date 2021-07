A partir del lunes 26 de julio los chilenos y extranjeros residentes que tengan su pase de movilidad podrán viajar al extranjero de acuerdo al anuncio del gobierno del denominado Plan Fronteras Protegidas.

Desde Fedetur (Federación de Empresas de Turismo de Chile), aunque valoran que las personas puedan salir del país, enfatizan que es una medida insuficiente y que daña el empleo del sector. “Si bien es un avance que las fronteras de Chile se abran para quienes quieran salir de país y estén vacunados con su esquema completo (dos dosis), es una medida elitista, insuficiente y discriminatoria, ya que no permite el ingreso de turistas extranjeros y afecta principalmente al turismo nacional. No logramos comprender cuál es el criterio para esta decisión, ya que si quienes vienen de afuera lo hacen inoculados, es incomprensible que se les impida ingresar al país. Aquí observamos una inconsistencia, que además le provoca un profundo daño a la generación de empleo del sector, considerando que la medida incentiva salir al exterior, cuando lo que se debiese cuidar es el turismo interno”, dijo Ricardo Margullis, presidente de Fedetur.

Desde el gremio piden además que la medida se deje sin efecto “ya que llevamos 17 meses con restricciones que impiden una reactivación efectiva de nuestra actividad. Porque si el argumento para mantener la restricción es evitar que ingresen nuevas variantes del Coronavirus, eso puede ocurrir tanto con los que salen de Chile y vuelven a entrar, como de quienes vienen del exterior”.

Una visión similar tienen desde la mesa de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, donde también sostienen que el plan anunciado por el ejecutivo no beneficia al turismo local.

“Creemos que estos anuncios no son suficientes para volver a levantar a esta industria tan golpeada por la pandemia, en especial porque no benefician en nada al turismo interno, ya que se permite a los chilenos salir del país, desincentivando los viajes en territorio nacional. Por otra parte, tampoco se permite el ingreso de turistas internacionales. Creemos que ambos ingresos tienen el mismo riesgo de traer nuevas variantes, por lo tanto, no nos hace ningún sentido abrir para algunos y no para otros”, señaló Tomás Sahli, presidente de la mesa de turismo de la CNC.

El gremio hotelero también ve con preocupación la medida y afirma que con el anuncio del gobierno quedan en una situación peor que la que estaban.

“Esto no es una apertura de fronteras, es una pequeña movilidad al mercado nacional. Estamos vacunados, estamos protegidos. No podemos seguir con este nivel de encierro. Si quiere la autoridad encerrarnos, conversemos, pero que nos den alguna ayuda. No podemos seguir dos años sin poder operar. La situación es caótica”, dijo el presidente de los Hoteleros de Chile, Alberto Pirola.

Y agregó que “por último teníamos un pequeño movimiento que no era mucho, era un 15%-20% de ocupación con hoteles de tránsito en Santiago. Eso hoy día vuelve a cero. Nuevamente hay que desvincular gente”.

La Directora y Vocera de Asociación de Eventos de Chile, Sofía Jottar, advirtió que “el tema del pase de movilidad debe tener un equivalente en el reconocimiento del esquema completo de vacunación para quienes se han vacunado en el extranjero . Creemos que eso falta”.

Aerolíneas advierten letra chica

En el mes en curso y dada las restricciones para salir del país, la frecuencia de vuelos semanales era de 65, mientras que en un mes normal prepandemia esta cifra llegaba a 633 por semana, lo que implica una baja de 90%.

El número de pasajeros que viajó al exterior en junio de 2019 fue de 941 mil, mientras que en junio de este año la cifra fue de 48 mil, lo que implica un descenso de 94,9%.

“La pandemia ha generado un impacto muy duro en la industria del transporte aéreo y para el aeropuerto, en particular, ha significado una pérdida económica considerable y un cambio brusco de escenario, respecto del que teníamos desde que se inició la concesión, desde 2015 hasta 2019, previo a la pandemia”, indicó Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones y servicio al cliente de Nuevo Pudahuel.

Con este telón de fondo, las aerolíneas esperaban con ansias y veían con buenos ojos el anuncio sobre la apertura de fronteras. De hecho este miércoles pedían reabrirlas para chilenos y extranjeros cuando se terminara el cierre el próximo 25 de julio. Sin embargo, tras conocer las nuevas disposiciones que entregó la autoridad sanitaria esta jornada, dicen que hay “letra chica”.

“Como Achila (Asociación Chilena de Líneas Aéreas) reconocemos que las medidas anunciadas hoy por el Gobierno son un paso hacia devolver el derecho de circulación libre a las personas. Sin embargo, nos preocupa que todavía exista letra chica, con iniciativas que son únicas en el mundo y que no están basadas en experiencia internacional”, dijo la Asociación Chilena de Líneas Aéreas en un comunicado.

El gremio indicó además que esperan que las autoridades revisen algunos criterios. Uno de ellos es lo que sucede con los menores de edad que no tienen pase de movilidad, ya que a juicio de Achila esto prohíbe los “viajes familiares, dado que la mayoría de los niños no tienen acceso a la vacuna”.

Por otro lado, sostuvo que esto discrimina a los pasajeros que viven en regiones más alejadas de Santiago y que “los chilenos o residentes que han sido vacunados en el extranjero no cuentan con los mismos derechos que aquellos que lo han hecho en Chile”.

Por último, Achila indicó que gracias al avance en el programa de vacunación en Chile es posible realizar una reapertura segura de las fronteras.

