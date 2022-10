Las llegadas de los ex convencionales Constanza Schönhaut y César Valenzuela al Ministerio del Interior generaron críticas no solo en la oposición, sino también en el mismo oficialismo. Schonhaut desembarcó como asesora política de la ministra Tohá y Valenzuela asumirá esta semana la jefatura del programa de Apoyo a las Víctimas de la Subsecretaría del Interior.

El senador Fidel Espinoza, del PS, afirmó que “a esta altura ya no da ni siquiera para molestarnos o enojarnos. El gobierno no ha entendido absolutamente nada, las señales que da todos los días son horrendas para el país, porque estos convencionales, independiente de los nombres, son responsables del fiasco que vivimos el 4 de septiembre”.

“No logro entender que no exista por parte del gobierno el mínimo decoro, habiendo pasado solo un mes de la debacle del 4S, que empiecen a ser contratados con sueldos millonarios más aún en uno de los ministerios de más alta sensibilidad, como es el Ministerio del Interior”, criticó.

El senador del PPD, Jaime Quintana, calificó la situación de un “acto impúdico”. “Llama la atención que cuando ha transcurrido un mes desde la estrepitosa derrota del texto constitucional, cuando aún no hay un acuerdo político para reanudar el proceso, estas personas están en cargos de asesoría política en un ministerio donde no sé francamente cuánta asesoría política requiere Carolina Tohá, porque ella tiene capacidades sobradas para este rol”.

“Parece un acto impúdico, que por dignidad y recato estas personas responsables del fracaso estrepitoso del proceso constitucional, no se hayan tomado un tiempo siquiera antes de llegar a la primera línea, por un tema de dignidad y decoro (…) Me imagino que habrá muchos otros profesionales con características similares que no hayan pasado por la CC”, remarcó Quintana.

En tanto, la bancada de diputados del PS encabezada por el parlamentario Marcos Ilabaca se pronunció esta tarde y matizó las críticas de los demás parlamentarios, asegurando que ambos ex constituyentes tienen el derecho a estar en un rol “en cualquier espacio”. No obstante, apuntaron al momento en el que se hace el nombramiento.

“Constituyentes y ciudadanos tienen el legítimo derecho de trabajar en cualquier espacio. No creo que sea una causal suficiente para poder esgrimir algún tipo de argumento en contra de ellos, el hecho de haber sido constituyentes”, dijo Ilabaca.

“Así como he dicho de que tienen todo el legítimo derecho de poder ejercer un rol en cualquier espacio incluso dentro del ámbito público, es una decisión política la que se adopta respecto a su llegada”, manifestó.

Según el diputado, Valenzuela y Schönhaut no llegaron a esos cargos por casualidad y, por lo tanto, “el mérito de esa decisión política, el gobierno la debe sopesar. En mi caso yo hubiera esperado un tiempo para tomar una decisión como esa, pero el gobierno midió las consecuencias”.

