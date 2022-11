La NASA, desde su cuenta de twitter dedicada al Sol, compartió una foto de lo más simpática: el astro rey estaba feliz. «Hoy, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captó al Sol ‘sonriendo’. Visto a través de la luz ultravioleta, estos parches oscuros en el Sol se conocen como manchas coronales y son regiones donde el viento solar brota de forma rápida hacia el espacio», explican en el tuit.

Lo que parece una imagen curiosa sin más esconde, en realidad, toda una fenomenología que los físicos solares aún no llegan a conocer del todo.

