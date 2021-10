¿No será hora de empezar a mirar la realidad y dejarnos de candidatos que hablan de la innovación y el emprendimiento (Sichel) o que el Estado construya y arriende miles de viviendas (Boric) en un país que se viene irremediablemente abajo?

Chile tiene problemas muchos más cruciales que resolver, pero ni siquiera se plantean en los debates de los candidatos presidenciales. Se ha convertido en un país sin reglas y sin Estado de Derecho. El primero en violarlas es el Congreso, que legisla haciendo caso omiso de la Constitución y con absoluta incapacidad de hacerse cargo de los problemas reales. Ya está nítidamente claro que no legislará para mejorar las pensiones, porque la mayoría parlamentaria sólo tiene capacidad para aumentar beneficios (como si el maná cayera del cielo), pero ninguna para proyectar un sistema que al mejorar el ahorro pueda también aumentar las pensiones. Dan lástima, jurando que harán lesos a los electores aprobando un cuarto retiro. La gente sacará una vez más la plata destinada a su pensión, sin impuestos a los ricos, y aumentará otro poco el desprecio por esos legisladores populistas, mientras los presidenciables Boric y Provoste continúan haciendo acrobacias con ese saqueo a la vejez.

Ese mismo descrédito de los parlamentarios nos condujo a esta Convención Constitucional donde hay un grupo importante que está más cómodo protestando y enfrentando a carabineros en la calle que escribiendo una Constitución. De hecho, pareciera que la mayoría tampoco tiene capacidad para ello, no sólo por ignorancia, sino que por su afán refundacional y de violar las mismas reglas con que fueron electos. Han dado una y otra vez señales de ser más amigos de la violencia que del debate (su primer acto fue a favor de los presos por delitos cometidos a partir del 18 O), pero el “buenismo” imperante sigue apuntando a que más adelante se enderezarán.

Pero ya en dos meses de “trabajo” está claro que ello no ocurrirá. Han elegido el día símbolo de la violencia, el 18 de octubre, para iniciar el trabajo de fondo de la nueva Carta Magna. Los dos tercios para acordar los aspectos esenciales de la nueva Constitución y el reglamento con que operará no están. En vez de asumir el problema, el “buenismo” no quiso que se develara que la mayoría de la Convención Constitucional se sitúa fuera de la institucionalidad y aplaudió que aprobara el quórum de 2/3 sin los 2/3 y acordara que sólo podrá modificarse ese quórum por ese mismo porcentaje. Esa expresión de deseo podrá contentar a los que no quieren enfrentar la realidad, porque lo más probable es que los 2/3 estén, pero únicamente para reducir ese quórum. Y si no lo logran, la ultra izquierda, compuesta por el PC, los pueblos originarios y la ex Lista del Pueblo, usarán el mecanismo de los plebiscitos dirimentes, que también violan la carta fundamental.

¿No habrá que sacarse ya la venda de los ojos y ver que hubo 80 votos para aprobar el negacionismo? Es la forma que buscaron para amordazar cualquier crítica (y hasta la omisión) a la visión que los ultristas de izquierda tienen de la dictadura, el 18-O o el trato a los pueblos indígenas, bajo la “cobertura” de los DDHH. En la misma votación del reglamento, que culminó la semana pasada, no estuvieron los votos, en cambio, para incorporar en el largo temario cuestiones tan vitales como la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos, la libertad de trabajo o sindical o el derecho a la propiedad.

La exclusión de estos temas no significa que no los abordarán cuando entren de lleno a la discusión, dicen los que tienen una venda sobre los ojos. Pero no es cierto. La reiteración en negar las mínimas libertades permite vislumbrar cómo será la Constitución que van configurando: sin debate, con menos libertades en todos los ámbitos, un supra Estado, todo tipo de cortapisas a lo que sea generar riquezas; un grave y mayor debilitamiento de la seguridad y el orden público, y el voluntarismo puesto en “los pueblos”, la autonomía y el “Estado plurinacional”. Esto último nos llevará probablemente a copiar lo peor de los únicos dos países que han recogido la existencia de “naciones” al interior de sus Estados: Bolivia y Ecuador.

Asumiendo los convencionales la perspectiva de los que están en la cárcel por tirar molotovs o quemar carabineras o el Metro, el tema de la seguridad no les inquieta en absoluto, aunque en Chile el Estado de Derecho esté crecientemente involucionado a los peores años de la República y el narcotráfico esté campeando en las poblaciones.

Para atajar la violencia y que el Estado recupere el ejercicio de la fuerza monopólica que le otorga la Constitución no hay quórum. Pero sí hubo 106 votos, más que los dos tercios, para aprobar los plebiscitos dirimentes, que infringen la Constitución.

¿No será hora de empezar a ver lo que no queremos ver?