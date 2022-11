La inflación parece comenzar a ceder finalmente, moderando ya con más claridad el alza sostenida que en agosto alcanzó su peak con un registro de 14,1% anual, siendo este el nivel más alto en 30 años. Al siguiente mes, en septiembre, se redujo levemente a 13,7%, y ahora en octubre profundizó esa senda, ubicándose en 12,8%.

Esto, luego que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informara que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado registró una variación de 0,5%, lo que se situó bajo las expectativas del mercado que esperaba un aumento de 0,9% a 1%. La cifra, además, es la menor alza mensual desde febrero de este año, cuando tuvo una variación de 0,3%. A su vez, entre enero y octubre el IPC acumula un alza de 11,4%.

Conocido el IPC, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó que “hemos ya acumulado 1,3 puntos porcentuales menos de inflación que lo que teníamos en agosto. Con esos resultados podemos tener confianza en que las medidas que se han tomado por parte del Banco Central, del gobierno en el manejo de la política fiscal, están teniendo efecto y están logrando generar una inflexión en la evolución de la inflación” y apuntó que “empezamos a ver luz al final del túnel en este periodo que ha sido tan difícil para los hogares chilenos”.

Respecto de lo que se puede esperar para los próximos venideros, el ministro remarcó que si bien “puede haber sorpresas puntuales, lo que vamos a ver en los próximos meses son bajas regulares y sistemáticas en la inflación”.

Los economistas no escondieron su sorpresa a la hora de analizar la cifra. “El dato de octubre muestra una evidente reducción en las presiones sobre los precios. El índice de difusión inflacionaria retrocedió de manera importante y se ubicó en torno a sus promedios históricos. Pero lo más destacable es el hecho que los precios de los bienes, y en particular de los bienes durables y semidurables, hayan caído en circunstancias donde el tipo de cambio mostró movimientos al alza durante el mes”, sostuvieron en el banco Santander.

Desde Inversiones Security indicaron que “las cifras de octubre mostraron una significativa moderación de la tendencia inflacionaria, mucho mayor a la prevista por nosotros. Si bien hay que tener cautela con sacar conclusiones con un solo dato, podríamos estar ante un cambio en la tendencia de las cifras de inflación”.

Esta sorpresa generó de inmediato un cambio en las perspectivas que los economistas tenían para este año y, además ahora se acortaron los meses en que estiman que el IPC anual se mantendría en dos dígitos. Si antes de conocer este dato se esperaba que esto último fuera hasta incluso bien entrado el segundo trimestre de 2023, ahora la perspectiva apunta a que debería ser en marzo o abril. Para el próximo año, en tanto, como un todo, también varios economistas empezaron a ajustar a la baja su proyección.

Uno de ellos es el economista de Bci, Felipe Ruiz, quien ajustó de 13% a 12,6% su proyección de IPC para 2022 y de 4,5% a 4,4% para 2023. “Con el registro se ajustan ligeramente las perspectivas inflacionarias de corto y mediano plazo, pero aún prevalece la mirada que la inflación se mantendrá en niveles altos por algunos meses, para luego, a partir de abril de 2023, retroceder bajo 10%, y con un descenso más decidido a partir del segundo semestre”.

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, también corrigió a la baja la proyección de IPC anual, pasando de 13,4% a 12,6%. “Este registro acelera la disminución de la inflación, pero hay que tener cuidado antes de dar por sentado lo anterior, sobre todo porque aún se observa mucha presión por el lado de los servicios, como arriendo, servicio doméstico y gasto común”, dijo. No obstante, todavía mantiene en 5,6% su estimación para 2023.

Sergio Godoy, economista jefe de STF Capital, afirmó que “claramente este dato es la primera señal que la inflación está empezando a ceder en Chile”. Destaca que la reducción observada en la variación anual estuvo muy influida por la parte de servicios de la inflación subyacente, lo que, a su juicio, evidencia que el enfriamiento de la economía estaría afectando la inflación. Por esta razón, para 2022 redujo su proyección de inflación de 12,8% a 12% y para el 2023 la recortó desde 5,8% a 5,4%. Pavel Castillo, gerente Intelligence en Corpa, pasó de esperar un 13% hasta 12,7% este año.

Otra mirada entrega Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, quien sostuo que “hace un par de meses la estimación del Banco Central de 12% para el cierre de este año parecía muy optimista; hoy se ve razonable”. No obstante, acotó que “seguimos creyendo que para fines de 2023 la inflación estará por sobre la meta del 3%, al contrario de lo que estima el Banco Central”. Dado este nuevo escenario, la economista espera que los últimos datos de inflación de dos dígitos “podrían registrarse en el primer trimestre del próximo año”.

Las últimas proyecciones que entregó el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre fueron de 12% para este año y de 3,3% para el próximo.

¿Adelanta esto el inicio de bajas en la tasa de interés? La mayoría de los consultados se inclina porque el ciclo de bajas se iniciará no antes de marzo, sin embargo, algunos no descartan que pueda ser enero e incluso diciembre. El que se ubica en esta posición es Scotiabank, donde se afirma que la “Tasa de Política Monetaria (TPM) sería recortada entre 100 y 200 puntos base en enero 2023, aunque no podemos descartar adelantamiento a diciembre 2022″. Alarcón añade que “seguimos pensando en una primera y significativa reducción en marzo 2023, pero ahora con un riesgo de que se adelante para enero, lo que en definitiva dependerá de cómo sigan viniendo los datos de IPC e Imacec”.

Mientras que Godoy adelantó la primera baja de la TPM de mayo a abril del próximo año, que sería de al menos 100 pb. Mismo mes que Ruiz espera que se produzca la baja y Robledo en mayo.

¿Qué pasó en el mes?

En el décimo mes del año, ocho de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas que tuvo un alza de 0,8% y una incidencia de 0,168 puntos porcentuales (pp.). De los 76 productos que componen la división, 56 presentaron alzas en sus precios.

Transporte fue la segunda división que registró la mayor incidencia con 0,120pp y un alza de 0,8%. Esta división consignó incrementos mensuales en cinco de sus diez clases. La más importante fue transporte de pasajeros por aire (11,5%) que aportó 0,126pp, seguida de combustibles y lubricantes para vehículos de transporte personal (1,7%), con 0,071pp. De los 24 productos que componen la división, diez consignaron alzas en sus precios.

Como contrapartida, Equipamiento y Mantención del Hogar registró descensos mensuales en cinco de sus diez clases. La más importante fue muebles y artículos para el hogar (-7,5%) que aportó -0,077pp.

Por productos, servicio de transporte aéreo fue el que tuvo la mayor incidencia aportando 0,126 puntos porcentuales y un aumento mensual de 11,5%. En el año acumula un alza de 42,9% y de 28,6% a doce meses. Le siguió paquete turístico con una incidencia mensual de 0,105pp y un aumento mensual de 7,4%. El tercero fue el gasto común con una incidencia de 0,54pp y con un alza de 5%, acumulando 7,8% en lo que va del año y 5,6% a doce meses.

En la otra vereda, entre los productos que más ayudaron a contener los precios en esta ocasión se encuentra automóvil nuevo, que anotó una incidencia mensual de -0,114 puntos porcentuales (pp) y una variación de -3,4%. Le siguieron muebles para el living con -0,037 pp, con una variación de -11,5%, y en tercer lugar juguetes, con un impacto de -0,021 pp y una variación de -6,5%. Más atrás se ubicó carne de pollo, con una incidencia de -0,020 pp y una baja de 1,7%.

Impacto en la UF

El otro efecto de este IPC más acotado, es que si bien la Unidad de Fomento (UF) volverá a subir, lo hará en menor magnitud que lo registrado en meses anteriores. Así, desde el 10 de noviembre hasta el 9 de diciembre aumentará $173,45, llegando a $34.863. Esta será la menor alza en pesos desde el incremento que tuvo en marzo, cuando subió $94,98.

/psg