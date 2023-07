Con el final de junio a la vuelta de la esquina, los usuarios de las redes sociales ya empezaron a calentar para la entrada del mes siguiente con los clásicos memes de julio, un juego de palabras relacionado con el cantante español de baladas Julio Iglesias.

En plataformas como Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp se volvió una tendencia y una especie de tradición compartir estas bromas desde finales de junio hasta los primeros días de agosto inclusive.

En este sentido, el chiste pasa por referirse al séptimo mes del año como si se tratara del intérprete de «Me olvidé de vivir». La mejor forma de entender estos chistes es con los propios ejemplos: estos son algunos de los mejores y más divertidos chistes y memes sobre julio y Julio Iglesias.

Los mejores memes del mes de julio

Los memes de «Julio Iglesias» empiezan a hacerse virales en los últimos días de junio. Muchos usuarios esperan con ansias este momento para compartir sus memes más graciosos y creativos a la comunidad virtual.

Durante varios días se puede ver que «julio» se convierte en una tendencia en Twitter y otras redes sociales. El mismísimo Julio Iglesias afirmó en una ocasión que en esta época recibe de sus amigos los memes que lo relacionan con el séptimo mes del año: “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, manifestó a la revista ¡Hola! en 2015.

“Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, expresó Iglesias cuando le consultaron sobre la sensación que le provocaban los memes.

“No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó el cantante en esa entrevista.

Los memes de julio son una tradición que dividen las aguas en muchas plataformas, entre quienes ríen y se divierten compartiendo este chiste, y quienes ya están cansados y creen que la broma se agotó en los primeros años de trascendencia.

/gap