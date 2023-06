En horas de esta mañana, el Tribunal Supremo (TS) de Revolución Democrática (RD) emitió un comunicado para informar la expulsión de los dos principales protagonistas del escándalo de corrupción por millonarios convenios en Antofagasta que remece al oficialismo y en particular a RD: Daniel Andrade, representante de la Fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de la región.

“Continuaremos poniendo a disposición los antecedentes del caso ante el Tribunal Supremo, para que tome las decisiones que considere pertinentes, reafirmando nuestro compromiso de actuar con tolerancia cero frente a hechos que dañan la fe pública”, se lee en la escueta declaración emanada del órgano partidario.

En la antesala de la resolución del TS, Daniel Andrade comunicó su desafiliación al partido, solicitando que la instancia revisora de las causas partidarias paralizara el análisis de la solicitud de expulsión en su contra.

“No puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el Tribunal Supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”, solicitó Andrade en un correo enviado a las estructuras partidarias de RD.

Pese a su solicitud, el órgano partidario sesionó ayer durante la tarde y desestimó la solicitud del representante de Democracia Viva, resolviendo su expulsión así como la del exseremi Carlos Contreras.

El lío de platas políticas que involucra a la Fundación Democracia Viva -ligada a militantes de Revolución Democrática (RD)- y que impacta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Carlos Montes (PS) se gatilló a raíz de la transferencia de $ 426 millones visados por Carlos Contreras (RD) -quien se desempeñó como jefe de gabinete de la diputada por la zona, Catalina Pérez (RD), durante su legislatura pasada- a la organización cuyo representante legal es el -ahora- exmilitante RD, Daniel Andrade, expareja de la parlamentaria.

