“No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”. Así era la firma del correo electrónico de Daniel Andrade (ex RD) -fundador de la fundación Democracia Viva y expareja de la diputada Catalina Pérez (RD)- cuando el 18 de octubre del año pasado envió un email al Servicio Electoral (Servel) para informar de los ingresos que esa entidad recibió para hacer campaña por el Apruebo en el pasado plebiscito de salida.

La misiva enviada es objeto de cuestionamientos, pues en ésta Andrade informó que Democracia Viva recibió $ 51.763.098 aportes para donaciones en campaña, lo que contradice la cifra oficial del Servel y que está consignada en el balance de su página web: $ 31.540.000. Una diferencia que abrió las alarmas, luego de que el excoordinador de la campaña del Apruebo, Felipe Heusser, fuera el primero en informar estos $ 51 millones que contradecían la cifra oficial. Desde su entorno, sostuvieron que el Servel estaba desactualizado, lo que fue descartado desde el órgano encargado de las elecciones.

¿Qué es lo que pasó? Fuentes del Servel dicen que la cifra válida es la que está disponible en el balance de la web, es decir, los $ 31 millones. Y que lo que ocurrió fue que Andrade informó los aportes fuera del plazo legal. Esto quiere decir que hay cerca de $ 20 millones que no fueron informados dentro de las fechas que el Servel establece como plazo y, por lo mismo, no son considerados como aportes válidos. De todas maneras, ello no quiere decir que los aportes se hayan realizado fuera del periodo legal de campaña, sino que el momento en que se informó fue desactualizado.

/