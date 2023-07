El paso en falso de Montes y Boric en la defensa al Seremi. El jueves 29 de junio el Presidente Boric dio un giro en su discurso por el Caso Democracia Viva y pasó del “caiga quien caiga” al blindaje de dos autoridades del Gobierno, ambos militantes de RD. Uno de ellos el Seremi de Vivienda del Maule Rodrigo Hernández (RD), pese a que el día anterior la Fiscalía había anunciado una investigación por los traspasos de fondos desde la Seremi a Urbanismo Social.

Dos días, después, el sábado 1 de julio, el ministro de Vivienda y principal encargado de contener la crisis, Carlos Montes (PS), anunció una investigación sumaria contra el Seremi Hernández, luego de conocer nuevos antecedentes que daban cuenta de que la autoridad regional se habría inhabilitado un día después (30 de septiembre) de que la comisión técnica evaluadora de la polémica licitación recomendara la adjudicación de los contratos a Urbanismo Social (29 de septiembre). Se trata de una fundación en donde trabajó Hernández por seis años y siete meses, rol que abandonó en abril de 2022 cuando ingresó a trabajar al Gobierno. Seis meses después de asumir se cerró el acuerdo con Urbanismo Social.

Para analistas y parlamentarios, estos antecedentes dejaron en un mal pie a Boric.

“El Presidente no tenía los datos porque no los teníamos”. Montes abordó el caso este lunes, donde sugirió su responsabilidad en lo sucedido: “El Presidente no tenía esos datos porque no los teníamos. Nosotros mandamos una comisión, con la persona a cargo de la Contraloría del ministerio, de finanzas. Hicieron una investigación y descubrieron estos antecedentes que no los teníamos. Los tuvimos recién el sábado y decidimos hacer una investigación sumaria”.

Más tarde, cuando en la oposición comentaban la falta de información y un control de daños desbordado, Montes descartó renunciar.

A esa altura ya había sido cuestionado desde la oposición por haber respaldado a Tatiana Rojas, la subsecretaria de Vivienda que fue despedida por haberse enterado el 2 de mayo de lo ocurrido.

La semana pasada desató un fuerte malestar en la Fundación para la Superación de la Pobreza, creada en 1994 y en cuyo directorio existen destacados profesionales del quehacer público, al asimilar su caso al de Democracia Viva, creada en 2021, con una ejecución presupuestaria del 3% en torno al proyecto en Antofagasta y controlado por RD, donde sus principales integrantes -vinculados a la diputada Catalina Pérez- han sido apartados de sus cargos.

En la oposición, que recién en los últimos días han hecho pesar sus críticas hacia él, han señalado que de todas formas tiene responsabilidad política por la cautela de los recursos del Minvu.

“Responsable político”. En la UDI, su presidente, Javier Macaya, advirtió este lunes en T13 radio lo siguiente: “Nuevamente hay contradicciones de alguna manera exponiendo al propio Presidente de la República, que la semana pasada había salido a blindar a este seremi, a mi juicio, hace que la situación se haya tornado demasiado grave”.

“Se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente ligados con esta situación, que obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por acción o por omisión, en situaciones que están ocurriendo en el Ministerio de Vivienda, y en esto por supuesto menciono al ministro Montes”, añadió.

No está claro si la ofensiva opositora termina en una acusación constitucional en su contra, más allá de que los republicanos ya lo están analizando y que al menos será interpelado en el Congreso.

El ministro está ahora en la primera línea, luego de que la ex subsecretaria del Minvu abandonara el cargo.

El regreso del “caiga quien caiga”. Boric primero dijo que él no colocaba las manos al fuego por nadie, dando una clara señal de que la política sería el “caiga quien caiga”, pero el apoyo al Seremi Hernández representó un giro de lo ocurrido.

Este lunes la vocera Camila Vallejo volvió a dejar en claro que la tesis de La Moneda es la del “caiga quien caiga”.

Los zigzagueos de La Moneda generan inquietud en el oficialismo, donde no tienen claro si La Moneda cuenta con toda la información y la bajada política de su control de la crisis.

La ministra Vallejo anunció una comisión de expertos para la probidad que trabajará durante 45 días y una fortalecida agenda legislativa en materia de transparencia.

La comisión anunciada por la secretaria de Estado se encargará de revisar los antecedentes de todas las fundaciones que han trabajado con el Ejecutivo en los últimos cinco años, por lo que se incluirá al Gobierno del ex Presidente Piñera.

Nuevos antecedentes del cuestionado Seremi al que apoyó Boric. A las 8:10 horas del 12 de septiembre de 2022 se publicó una licitación por $20 millones de la Seremi de Vivienda del Maule. Esta se adjudicó el 3 de octubre de ese año a Urbanismo Social, único oferente en el proceso. Este contrato es el que complica Rodrigo Hernández, que informó de su inhabilitación a la entonces subsecretaria Rojas recién el 30 de septiembre, pues él había trabajado por más de seis años en la fundación que se encaminaba a quedarse con el proyecto.

El 12 de septiembre, sin embargo, Hernández firmó un documento de 71 páginas, en las que designaba a los 5 integrantes de la comisión evaluadora de la licitación, que la terminó apoyando.

Además, en el mismo documento firmado por Hernández figuran los cinco nombres de los suplentes de la comisión evaluadora.

El 29 de septiembre, un día antes de que él informara de su inhabilitación a la subsecretaria Rojas, dicha comisión evaluadora recomendó adjudicar la licitación a Urbanismo Social.

La misma ficha de la licitación da cuenta del rol que tuvo la cuestionada Seremi encabezada por el RD Hernández, hasta antes de que se inhabilitara. “Favor confirmar que Seremi Minvu será el responsable de elaborar las alternativas de estructuración señaladas en punto 6.2.1 de Bases Técnicas”, dice una pregunta ingresada el 15 de septiembre en Mercado Público.

La respuesta de la Seremi del Maule, entregada el 20 de septiembre, fue la siguiente: “Si, se confirma tal como es señalado en punto N°6.2.1 de las presentes bases técnicas”.

