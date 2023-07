Tras el anuncio del club, la prensa hispana reaccionó al fichaje. “El Villarreal firma goles y desborde con la llegada de Ben Brereton”, tituló El Periódico Mediterráneo.

“La dirección deportiva fue rápida y hábil para contratar a coste cero a una de las sensaciones de la Championship. El anglochileno, procedente del Blackburn Rovers, asegura pegada en ataque y es un perfil muy interesante. La pasada temporada anotó 16 goles y repartió cuatro asistencias”, agregaron.

Además, resaltaron su proyección como jugador. “A sus 24 años, Ben Brereton da un paso importante en su carrera. Un jugador que suele partir desde el costado izquierdo, posición que competiría por Yeremy Pino, pero también puede jugar en la punta de ataque. Una alternativa para Quique Setién, más tras la salida de Nicolas Jackson”.

Castellón Plaza, en tanto, resaltó que “el delantero anglochileno ha firmado por las próximas cuatro temporadas con el club groguet, que incorpora a un goleador pocos días después de que se confirmara el traspaso de Nico Jackson al Chelsea”.

“Ben Brereton llega a coste cero tras finalizar contrato con su anterior club, en este caso el Blackburn Rovers de la Championship, la segunda división inglesa. En el conjunto británico, Brereton ha anotado 22 y 16 goles en las dos últimas temporadas respectivamente, aportando además cuatro y tres asistencias”, añadieron.

“Está por ver como se adapta a la liga española, ya que cabe recordar que proviene de la segunda división inglesa. En cualquier caso, Setién ya tiene recambio para Nico Jackson y un posible acompañante en el once para los Gerard Moreno, Yeremy Pino y compañía”

Castellón Diario, a su vez, informó que “el delantero de 24 años, que sobre el papel llega para ser el sustituto de Nicolás Jackson pese a ser un perfil de jugador diferente, ha sumado 16 goles y 4 asistencias en cincuenta partidos en la última temporada. Y en la campaña anterior, la primera de su carrera con registros goleadores más que notables, marcó 22 goles”.

También profundizaron en su juego. “Es un delantero que donde mejor se desenvuelve es por el sector izquierdo pero en una zona interior. Es inteligente para estar bien posicionado y trazar rupturas sobre el espacio entre el lateral y central rival y como sus números indican, tiene buena relación con el gol; características que le permiten poder actuar en la posición de delantero centro sin ser una referencia en el área. Además, también puede jugar de extremo izquierdo y tiene capacidad de trabajar defensivamente”.

Por último, Mundo Deportivo, expuso que “El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con Ben Brereton (24), que jugará como futbolista ‘groguet’ durante las cuatro próximas temporadas. El atacante anglochileno llega al club de La Plana como agente libre tras defender los colores del Blackburn Rovers”.

Muy feliz de haberme unido al @VillarrealCF 💛, increíble club, no puedo esperar para comenzar. Vamos!

So happy to have joined @VillarrealCF 💛 amazing club, can’t wait to get started. Vamos! pic.twitter.com/Assf7f1t7S

— Ben Brereton (@benbreo) July 4, 2023