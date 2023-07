Lucas Assadi: «Las críticas tengo que tomarlas para motivarme más”

"Jugué muy poco, tuve que esforzarme más para tener minutos y ser parte del equipo titular. Me he ido acomodando a lo que pide el profe e ir mejorando con base en las posiciones en que me utiliza. Intento ser un aporte al equipo”, dijo el juvenil volante de Universidad de Chile