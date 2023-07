La primera jugada del partido disputado en el estadio Monumental fue una puñalada al corazón para aquellos que aún discuten la importancia del VAR en el fútbol profesional.

Porque esta Copa Chile se juega sin la asistencia tecnológica y eso permitió que se validara un error mayúsculo de la terna referil que dirigen el partido entre Colo Colo y Unión La Calera.

Fue en la primera jugada del partido, apenas 30 segundos de juego y el uruguayo Saldivia devolvió una pelota su arco sin mirar la ubnicación de Fernando de Paul. El problema es que el Tuto estaba en el sector izquierdo de su área chica y por más que corrió, no alcanzó a llegar.

🫠🏆🇨🇱 ¡Grosero error de los árbitros! La repetición mostró que De Paul sacó de dentro del arco el balón y que los "cementeros" debieron abrir el marcador en el #CCvsULCxTNTSports. Disfruta de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/N6HOw4bKI9 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023

La pelota entró al menos medio metro al arco norte. El único que no se percató de aquello fue el asistente que corría por ese costado ( a lo mejor, tan sorprendido como el arquero por la devolución hacia atrás del central charrúa) y el árbitro, al observar que no indicaba el gol hizo el gesto tradicional: «Siga, juegue,juegue».

Y Colo Colo jugó. Con tanta efectividad que Palacios arrancó por la izquierda, llegó casi hasta la línea de fondo y su centro rasante lo empalmó Jordi Thompson de frente al arco para mandar la pelota adentro.

⚽⚪⚫👉🏻1-0, 1’, J. Thompson ¡Gol de Colo Colo! Thompson marcó la apertura del marcador en el Estadio Monumental ante los “Cementeros”. #CCvsULCxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/TWRu4amDdJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023

Con VAR lo estaría ganando Unión La Calera 1-0

Sin VAR lo ganaba Colo Colo Colo 1-0

TRES GOLES MÁS Y NADA QUE OBJETAR, TODO LO CONTRARIO

Y vino a ser una suerte de salvavidas para el joven árbitro Victor Abarzúa y especialmente para su ayudante Claudio Urrutia.

Porque si se iban 1-0 al descanso y tras ver las imágenes de la conflictiva jugada mencionada, la gente de Unión La Calera iba a hacer arder Troya.

Con la goleada en contra, no es que lo del línea pase a ser una anécdota porque sigue siendo un error muy grave y determinante, pero como que algo se calman las aguas.

El segundo gol partió con un pase profundo para César Fuentes que se descolgó sorpresivamente en ataque como puntero izquierdo, centro atrás para Damián Pizarro, el joven delantero paró la pelota y al verse rodeado por defensores caleranos retrasó la pelota para Carlos Palacios y «La Joya», con mucha calidad la colocó junto al poste izquierdo de Otárola, que pese a su estirada no pudo llegar.

⚽⚪⚫👉🏻 2-0, 24’, C. Palacios El "Cacique" extiende la ventaja en el #CCvsULCxTNTSports tras una definición sutil del futbolista albo. Disfruta de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/jr2N8p90Ha — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023

Y eso gol de Carlos Palacios en el minuto 22´sólo merece aplausos. Porque la jugada en si fue muy buena de comienzo a final.

En el tercero, en cambio, todo el mérito para Jordi Thompson. Recibió una pelota jugada con borde externo por parte del Colorado Gil y se fue directo y decididamente hacia el área contraria. Un par de amagues para sacarse por completo a su marcador y un toque sutil por sobre el cuepro del arquero para establecer lo que ya era una goleada en el estadio Monumental.

⚽🏁👉 3-0, 37', J. Thompson Gran jugada colectiva y mejor definición del canterano albo para la tercera cifra del #CCvsULCxTNTSports en la #CopaChileEasy. Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/41O8jaZoU1 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023

Y el cuarto gol llegó en la penúltima jugada del primer tiempo. Otra vez muy mal parada la defensa cementera, Pizarro escapa a toda velocidad por la derecha, llega exigido al área, levanta la cabeza y ve que viene llegando por el medio Carlos Palacios. La pelota para el ex Unión Española, que con una frialdad impresionante dejó pasar a dos defensas de largo y con el arco descubierto (el arquero había salido a interceptar a Pizarro) convirtió el partido en debacle para Unión La Calera.

⚽⚪⚫👉🏻4-0, 45’, C. Palacios ¡Gol de Colo Colo! Tras gran jugada de Pizarro, Carlos Palacios pone el 4-0 y ya es goleada en el Monumental. #CCvsULCxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/JpcV2ZQBlp — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023

Porque, hay que agregar el porque enfatizamos en que la anterior fue la penúltima jugada del primer tiempo. Porque la última fue un entrevero entre Pavez y Passerini que concluyó con un cabezazo del delantero argentino. El árbitro estaba a un metro y no dudó en expulsarlo de inmediato.

Ni en la peor pesadilla Unión La Calera hubiera imaginado algo asi: no le convalidaron un gol legítimo, le convirtieron cuatro y se quedó con 10 jugadores para enfrentar el segundo tiempo.

Si ésto hubiera sido boxeo, de seguro que tiraban la toalla o decretaban el K.O técnico

🟥🏆🇨🇱 Uno menos para los forasteros Passerini vio la roja directa y Pavez la amarilla por el encontronazo que marcó el final del primer tiempo, en el #CCvsULCxTNTSports de la #CopaChileEasy. Disfruta de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/Izwu451Rln — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 4, 2023

SEGUNDO TIEMPO

A pesar de la desventaja en todo sentido, Unión La Calera salió a intentar torcer su destino, que a todas luces ya estaba echado.

En todo caso, la actitud fue meritoria y el premio llegó con el descuento tempranero del argentino Sebastián Lomónaco, que aprovechó una indecisión de los centrales Saravia y Falcón para meterse en el área y derrotar al Tuto de Paul con un tiro cruzado.

⚽🔴⚪👉🏻4-1, 47’, S. Lomónaco ¡Gol de U. La Calera! Los “Cementeros” descuentan en el Estadio Monumental mediante Sebastián Lomónaco. #CCvsULCxTNTSports Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/lzaIj1Xtfo — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 5, 2023

Sin embargo, para evitar que los cementeros se entusiasmaran, otra pared entre César Fuentes y Carlos Palacios (dos tremendas figuras del partido) concluyó con el quinto gol de Colo Colo. Toque sutil ante la salida del arquero y triplete de La Joya.

⚽⚪⚫👉🏻 5-1, 66’, C. Palacios Hat-trick para el futbolista albo en el #CCvsULCxTNTSports y goleada absoluta en el Monumental. Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/EWcwGcPlF8 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 5, 2023

Y cuando ya estaban en cancha todos aquellos que están esperando una oportunidad para ver si son titulares o continúan en el club durante la segunda rueda, uno de los que está en esta última situación, el paraguayo Darío Lezcano anotó de penal el sexto gol y cerró la goleada en el Monumental.

⚽🏁👉 6-1, 82', D. Lezcano El paraguayo aprovechó el penal a favor de los albos para anotar y estirar la goleada, en el #CCvsULCxTNTSports por la #CopaChileEasy. Disfruta de lo mejor de nuestro fútbol en Estadio TNT Sports, estés donde estés 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/CWcmHQ6UTA — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 5, 2023

Como conclusión en general, para Colo Colo una noche cercana a la perfección. Porque, a no dudarlo, en algunos momentos, especialmente en el primer tiempo mostró su mejor rendimiento en el año. Esto es muy bueno, de cara al decisivo compromiso que se viene el próximo martes por los playoff de la Copa Sudamericana.

Claro que ante un rival que será muy distinto como es el América MG de Brasil. Pero, seis goles y una actuación como la de esta noche, naturalmente da un impulso anímico tremendo. Sobre todo para un jugador como Carlos Palacios, que no solo fue el goleador y la figura de la cancha, sino que además tiene una revancha personal con el fútbol de «o pais mas grande do mundo».

Y en el caso de Unión La Calera, ojo que el gol no cobrado antes del minuto de juego no sirva como excusa, porque sería engañarse a si mismos. Es cierto que si se valida el autogol de Saldivia el partido se planteaba de manera muy diferente, pero también es cierto que la actuación de los caleranos fue paupérrima. Partiendo por el entrenador Matrtín Cicotello que leyó muy mal el partido y con un planteamiento errático le dio todas las ventajas imaginables a Colo Colo y concluyendo individualmente en cancha por un grupo de jugadores que no dieron pie con bola durante los 90 minutos de juego

/EMG. Fotos twitter TNT Sports, Colo Colo y Unión La Calera