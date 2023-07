Revuelo generó este martes Vanesa Daroch, quien reveló una impactante predicción que involucra a un reconocido jugador chileno.

Durante su participación en La Hora de jugar, la tarotista le contó a María José Quintanilla y Joaquín Méndez que un destacado pelotero deberá colgar los botines debido a una traumática lesión que sufrirá durante un partido.

“Veo mucho, mucho dolor de parte de este jugador. Dolor físico, no dolor sentimental, ni de separación, no. Yo creo que a esto le podría dar como máximo tres meses, tres meses y medio”, avisó en el espacio de Mega.

Y en esa misma línea, agregó: “es como una predicción, va a ser este año, pero no va a ser mañana. Pero sí, lo que yo veía, era mucho dolor y no era dolor muscular, era dolor… no sé cómo explicarlo, los kinesiólogos me van a matar. Como por hueso, no por músculo. No es como un desgarro, es como una fractura”.

“Hay un jugador, y sólo sé que es moreno, pero lo que me mostraba no eran rasgos sino color, ya”, complementó la astróloga, quien se apuró en descartar a uno de los cracks de la Roja.

“Podría lanzarme como a descartar a Arturo Vidal, porque me habría aparecido como señal su pelo, yo no distinguía el pelo como él se lo peina”, sostuvo la astróloga.

Además, en medio de su relato contó que “es una lesión que hace que este jugador, bueno, se va a lesionar, veo fractura. No veo algo arreglable con kinesiólogo y masajes. Cirugía y todo, y el retiro del fútbol. Y eso nos va a dejar como ‘guau’. Así que, a cuidarse todos porque sé que es moreno, sin barba, tenía la cara lavada, moreno, no vi este penacho de Arturo (Vidal), pero es que pueden ser muchos. Que me perdonen que ‘cómo no dice (el nombre)’. Entiendan que hacer una predicción es súper difícil, hay que entender todas las señales”, aclaró.

EL RELATO DE VANESSA DAROCH

“Esto es retiro, es como que te van a decir: ‘¿Sabes qué? No vas a poder seguir’. La cantidad de pernos, terapia, no, es retiro. Y claro, los va a tocar a todos, porque para mí, que no sé de fútbol, igual cuando veo partidos entiendo”, recalcó Daroch.

“Yo sentía el dolor del jugador, y decía: ‘Esto no es muscular, no es desgarro, no es incluso el talón de Aquiles’. Es hueso, es ese dolor. Yo no sé de fútbol pero sí, en la imagen, yo veía una camiseta que tenía azul, rojo, azul, rojo, en listones. Yo no sé cuál es, pero puede ser que la persona que lleve esa camiseta cause la lesión o que sea en un partido donde están ese tipo de camisetas, pero eso es lo que me llamaba mucho la atención, ver la camiseta, porque con suerte distingo la de la Cato, la U o Colo Colo”, remató la tarorista.

/psg