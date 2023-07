Fernando de Paul recibió duras criticas por no haber reconocido en su momento el autogol del uruguayo Saldivia.

Entre otros, un ex jugador y referente de Colo Colo, Leonardo Véliz, quien lo acusó de «escabullirse como un bandido de siete suelas»

¡Que regalo le habría hecho al fútbol, si De Paul corre donde el árbitro y le dice que el balón traspasó la linea de gol! Sería reconocido por el mundo entero, pero no, prefiere escabullirse como un bandido de siete suelas. Que mal ejemplo. Fue un Dibu cualquiera. — leonardo veliz (@pollovel) July 5, 2023

Hoy, Fernando de Paul le puso el pecho a las balas y dio su impresión sobre la jugada:

«Esto pasa en todos lados, en todos los partidos. No hay intención de nadie, esta vez fue en contra del rival pero bueno, después hubo cosas muy buenas y mejor no enfocarse solo en eso. Después vi que ingresó toda, pero en el momento no vi que ingresó«.

El arquero albo agregó que tuvo un breve diálogo con el juez de línea por esta jugada: «Lo hablé con él y me dijo que tenía que estar donde tenía que estar, que fue una jugada rápida. Asumió el error«.

/EMG